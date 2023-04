Prix Hommage bénévolat-Québec - La ministre Chantal Rouleau souligne l'apport exceptionnel de quarante bénévoles et organismes





QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, qui se déroule du 16 au 22 avril 2023, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a dévoilé hier les noms des lauréates et des lauréats de la 26e édition des prix Hommage bénévolat-Québec.

Au total, quarante lauréates et lauréats ont été honorés. Ils sont répartis ainsi dans les catégories suivantes :

14 dans la catégorie Jeune bénévole ? prix Claude-Masson, qui célèbre l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans;

incluant un prix distinctif en communication qui souligne l'apport d'une ou d'un jeune bénévole dans le domaine des communications;

19 dans la catégorie Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus;

7 dans la catégorie Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif ayant adopté de bonnes pratiques afin d'encadrer et de soutenir les bénévoles.

Cette année, plus de 240 candidatures ont été évaluées dans ces trois catégories. En tout, depuis la tenue de la première édition des prix en 1998, le gouvernement du Québec a rendu hommage à plus de 1 000 bénévoles et organismes.

Citation

« Félicitations aux lauréates, lauréats et organismes honorés dans le cadre de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec. Ils sont des symboles d'une valeur bien présente dans notre société : l'entraide. Tout le temps qu'ils donnent et toute l'énergie qu'ils déploient rendent nos communautés plus vivantes, plus fortes et plus soudées. De tout coeur, en mon nom et en celui du gouvernement du Québec, je leur dis merci! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Remis par le gouvernement du Québec, les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent l'engagement bénévole exceptionnel de femmes et d'hommes de toutes les régions du Québec. L'événement permet également de mettre en lumière la contribution d'organismes qui ont su, grâce à leurs bonnes pratiques, éveiller l'intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités et s'assurer qu'ils sont reconnus.

Le comité de sélection était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson , de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec. Pour obtenir plus d'information sur les lauréates et les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec, rendez-vous à Québec.ca/hommagebenevolat.

19 avril 2023 à 11:15

