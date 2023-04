La Banque Scotia et le Musée des beaux-arts du Canada annoncent les lauréats du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia 2023





OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - La Banque Scotia et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) ont annoncé aujourd'hui que les artistes visuels Hannah Doucet et Wynne Neilly, de Toronto, et Gonzalo Reyes Rodriguez, de Vancouver, sont les récipiendaires du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia 2023 (PNGP).

Chacun des lauréats recevra 10?000 $ et verra une sélection de ses oeuvres exposées à l'Arsenal art contemporain Toronto dans le cadre de la 27e édition du Festival de photographie CONTACT Banque Scotia, qui débute le 28 avril à Toronto, et dans une exposition spéciale au MBAC à l'automne 2023. Cette dernière est soutenue par le Programme de photographie Banque Scotia au MBAC et par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Andrea Kunard, conservatrice principale des photographies au Musée des beaux-arts du Canada et présidente du jury du PNGP Banque Scotia, assure le vernissage des deux expositions. Les trois artistes seront également encadrés par l'équipe de conservateurs du MBAC.

«?Les lauréats 2023 du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia explorent les nombreux défis des représentations contemporaines du corps, de l'identité, de la culture et de l'histoire. Les photographies et les vidéos explorent et repoussent les limites entre la culture et la nature pour imaginer de nouvelles possibilités d'existence et de relations. Si leurs créations constituent des déclarations critiques sur la vie contemporaine, elles permettent aussi d'ouvrir le dialogue et de créer une communauté. Avec beaucoup de sophistication visuelle, de soin et de curiosité, les lauréats du PNGP Banque Scotia démontrent le pouvoir et l'importance continus des arts visuels pour sonder les préoccupations et les anxiétés communes et offrir de nouvelles perspectives pour négocier une culture saturée d'images,?» a déclaré Andrea Kunard, conservatrice principale des photographies au Musée des beaux-arts du Canada et présidente du jury du PNGP.

«?Nous nous joignons à nos partenaires et aux membres du jury pour célébrer les trois lauréats du PNGP 2023 Banque Scotia! Par leurs pratiques individuelles, ces artistes talentueux partagent leurs importantes perspectives sur notre monde. Ces visions concordent avec la mission du Musée de créer des expériences d'art visuel dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir, de voir les autres et de voir nos différentes histoires. Nous nous réjouissons à l'idée de présenter cet automne leurs oeuvres photographiques aux nombreuses communautés que le Musée a pour mission de servir?», a déclaré Angela Cassie, directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada.

«?La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada félicite les trois lauréats du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia 2023 et remercie chaleureusement son partenaire dévoué, la Banque Scotia, pour son appui soutenu aux artistes canadiens émergents en arts photographiques. Le travail de ces trois artistes est représentatif de l'art en tant que vecteur d'un dialogue constructif, et nous sommes ravis que leurs oeuvres soient présentées aux visiteurs du Musée des beaux-arts du Canada?», a dit Lisa Turcotte, directrice générale de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

«?Félicitations aux gagnants de 2023, Hannah, Wynne, et Gonzalo. La Banque Scotia a une grande passion pour le soutien des arts au Canada, et cela comprend l'aide aux jeunes artistes grâce à des occasions uniques comme le Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia. Nous sommes fiers de nous associer au Musée des beaux-arts du Canada et nous attendons avec impatience l'exposition des lauréats à Ottawa cet automne », a exprimé Laura Curtis Ferrera, cheffe du marketing, Banque Scotia.

Le jury, composé de Deanna Bowen, artiste et ancienne lauréate du Prix de photographie Banque Scotia (2021), de Marisa Kriangwiwat Holmes, artiste et ancienne lauréate du Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia (2022), et du conservateur Bernard Lamarche (Musée national des beaux-arts du Québec), a sélectionné les lauréats parmi une longue liste qui comprenait également les huit artistes suivants :

Alex Antle , Terre-Neuve-et- Labrador

, Terre-Neuve-et- Georgia Dawkin , Terre-Neuve-et- Labrador

, Terre-Neuve-et- Annie France Noël, Nouveau-Brunswick

Tanea Hynes (Québec)

(Québec) Jackson Klie , Ontario

, Lucy Lu , Ontario

, Mariana Munoz Gomez , Manitoba

, Gabriel Esteban Molina , Alberta

Lancé en 2017 par le MBAC en partenariat avec la Banque Scotia, le Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia soutient la carrière d'artistes canadiens talentueux âgés de 35 ans et moins qui travaillent derrière leur appareil photo, en mettant à l'honneur des images photographiques exceptionnelles.

Au sujet des lauréats

Wynne Neilly est un artiste visuel queer identifié comme trans et un photographe primé qui joue sur l'équilibre entre pratique exploratoire et commerciale. Connu pour ses portraits qui abordent intimement la réalité queer et trans, il a attiré l'attention des critiques pour sa couverture magistrale avec Elliot Page dans TIME Magazine en 2021. Habitant actuellement le comté de Prince Edward, en Ontario, il a présenté son travail lors d'expositions sur la scène internationale, notamment dans les Canadian Lesbian & Gay Archives, la Gallery TPW, la Joseph Gross Gallery (Tucson), l'Art Gallery of Burlington, l'International Center of Photography (New York), l'Annenberg Space for Photography (Los Angeles) et le musée d'art Sørlandet (Norvège).

Les photographies, vidéos et sculptures d'Hannah Doucet explorent la fantaisie, la maladie, le corps, l'anxiété et la pratique performative. Artiste, professeure d'art et travailleuse culturelle, Doucet a présenté ses oeuvres à travers le Canada, dans des expositions au Neutral Ground (Regina), au Duplex (Vancouver), au PLATFORM (Winnipeg), à la New Gallery (Calgary) et à la Gallery 44 (Toronto). Elle a été la première lauréate du prix de photographie PLATFORM 2017 et fait partie de la sélection du Prix nouvelle génération de photographes 2019. Doucet est l'une de quatre fondatrices et fondateurs de Blinkers, un espace pour projets à Winnipeg, dont elle a été codirectrice jusqu'en août 2021.

À partir de matériaux tels que photographies d'archives, images éphémères trouvées, entrevues dans des magazines et scénarios de films ou de programmes télévisés, Gonzalo Reyes Rodriguez superpose le passé récent au présent, étudiant la manière dont les images peuvent être immobiles, mais en mouvement, historiques, mais continuellement d'actualité. Le travail du Vancouvérois a fait l'objet d'expositions individuelles à Winnipeg, Mexico et Chicago. Son travail a été salué dans la Peripheral Review, Artforum, le Musée Magazine et Hyperallergic. Rodriguez est titulaire d'une maîtrise en arts de la University of Pennsylvania et, en 2019, il a participé au programme de la Skowhegan School of Painting and Sculpture.

Festival de photographie CONTACT Banque Scotia

Exposition Prix Nouvelle génération de photographes Banque Scotia | Gagnants 2023

Lieu : Arsenal art contemporain Toronto (45, avenue Ernest, Toronto)

Dates : du 28 avril au 17 juin 2023

Vernissage : 29 avril 2023, de 15 h à 18 h

