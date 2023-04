Le salon nautique Sanya et la foire internationale des vins et spiritueux Sanya 2023 se terminent avec des résultats fructueux





SANYA, Chine, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le salon nautique Sanya et la foire internationale des vins et spiritueux Sanya 2023 se sont tenus du 13 au 17 avril et se sont conclus avec un succès retentissant. L'événement s'étendait sur une surface d'exposition totale de 125 600 mètres carrés sur l'eau et sur la terre, présentant près de 600 grandes marques de yachts et de bateaux, d'équipements de sports nautiques, de vins et spiritueux de Chine et du monde entier. L'événement de cinq jours a marqué le lancement mondial de marques de yachts et de vins de renommée internationale et, pour la première fois, le Concours Mondial de Bruxelles (CMB), l'un des concours de vins les plus prestigieux au monde, a tenu sa cérémonie de remise de prix pour la région chinoise à Sanya.

En combinant les ressources naturelles de Sanya avec l'industrie florissante des yachts, le salon nautique Sanya 2023 adopte un format unique, à la fois sur l'eau et sur la terre ferme. La zone aquatique mettait en avant une gamme diversifiée de yachts et de bateaux de grandes marques telles que Heysea Yachts, Azimut Yachts, MOANA YACHTS, Nautique Boats, et Leopard Catamarans. Il convient de noter que Heysea a lancé son Seaview 56 à l'échelle mondiale et que l'Azimut Grande S10 a réalisé sa première visite au port de libre-échange de Hainan.

Le Sanya International Yacht Center a également été pour la toute première fois le lieu principal de l'exposition. Il s'agit d'un projet global, ce qui en fait un emplacement idéal pour le Yacht Summit Forum du Partenariat économique régional global (RCEP), qui a eu lieu pendant l'exposition et a réuni des professionnels afin d'explorer les possibilités pour l'industrie.

La foire internationale des vins et spiritueux Sanya 2023 a présenté des domaines viticoles et des marques primés de plus de 20 pays et de célèbres régions productrices de vins et de spiritueux. La foire a mis en avant une impressionnante sélection de vins et de spiritueux, avec plus de 800 marques de 24 domaines vinicoles soigneusement sélectionnés par le Shanghai International Wine Challenge (SIWC), 60 marques de 10 domaines vinicoles sélectionnés par le CMB et 75 marques introduites par CCSN Duty Free Sanya. Au total, près de 1 000 marques de vins et spiritueux ont été exposées, faisant de la foire un événement extraordinaire pour les amateurs de vins et spiritueux.

Pendant la foire, le Conseil de promotion du tourisme de Sanya (STPB), en collaboration avec le SIWC, a invité Julien Boulard, Leon Liang et Dai Xiaoqun, oenologues renommés, à partager leurs connaissances et leur expérience en dégustation avec les amateurs de vin. Le STPB a également invité des entrepreneurs, représentants d'associations et célébrités hongkongaises comme Alex Fong et Kara Wai à visiter Sanya et à participer à l'événement. Cela faisait partie des efforts du STPB pour approfondir la communication culturelle et stimuler la coopération économique entre Hainan et Hong Kong.

L'un des principaux événements de la foire a été la cérémonie de remise des prix du CMB, au cours de laquelle 15 grandes médailles d'or, 83 médailles d'or et 62 médailles d'argent ont été décernées. Le CMB est reconnu comme l'un des trois concours internationaux de vins les plus réputés au monde; il est communément désigné comme les « Oscars » de l'industrie du vin et les « Jeux olympiques » des événements autour du vin.

« La cérémonie de remise des prix du CMB a attiré des centaines d'entreprises et d'invités nationaux et étrangers de renom, tous rassemblés à Sanya pour créer davantage de possibilités de coopération et enrichir les horizons commerciaux de la ville, a déclaré Albert Yip, directeur général du STPB. Nous invitons chaleureusement les sociétés de vins et de spiritueux à investir et à établir des entreprises à Sanya. En outre, nous invitons sincèrement davantage d'organisateurs d'expositions à considérer Sanya comme un lieu d'événement, car après des années de développement rapide, la ville est devenue une destination internationale élégante, diversifiée et dynamique. »

Avec l'événement comme nouveau point de départ, Sanya exploitera ses ressources et continuera à offrir des expériences immersives qui renforcent sa compétitivité en tant que destination touristique internationale en combinant expositions, festivals, compétitions et performances.

