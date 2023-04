Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie près de 60 000 $ au Championnat international d'arts martiaux Québec Open





QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 58 000 $ au Championnat international d'arts martiaux Québec Open, qui se déroulera à Québec du 27 au 29 avril prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce tournoi international reçoit chaque année plus de 1 200 athlètes d'une quinzaine de pays. Il réunit des compétiteurs de tous les âges et niveaux ainsi que de tous les styles d'arts martiaux venus partager leur passion pour leur sport.

Citations :

« Je suis heureuse?que notre gouvernement appuie le Championnat international d'arts martiaux Québec Open, qui se déroule dans la magnifique ville de Québec. Cet événement?d'envergure permet aux participants de démontrer leur talent et de faire vibrer leurs partisans. Félicitations à l'équipe organisatrice! Elle contribue à mettre en lumière la Capitale-Nationale comme destination sportive de choix et les compétences de notre industrie événementielle. Voilà l'occasion idéale?pour les athlètes?et les visiteurs de passer de bons moments dans la région et de découvrir de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce championnat! En plus de confirmer la réputation de la Capitale-Nationale comme haut lieu du divertissement sportif, il générera des retombées économiques pour la région. Je suis certain que les mordus d'arts martiaux venus de partout dans le monde pourront assister à des démonstrations athlétiques spectaculaires et profiter, au passage, de la diversité de l'offre touristique. Je souhaite à tous une compétition mémorable, et je remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à l'organisation du tournoi. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 33 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 25 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

