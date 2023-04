Votre nouveau déjeuner préféré chez Tim : le Timatin(MD) sur croissant plein-goût est désormais offert dans les restaurants Tim Hortons partout au pays!





TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les invités de Tim Hortons peuvent savourer un NOUVEAU produit du déjeuner feuilleté et doré : le TimatinMD sur croissant plein-goût!

« Tout commence par un délicieux croissant au beurre, fraîchement cuit sur place chaque jour et garni de notre savoureux assaisonnement plein-goût. C'est un heureux mélange de saveurs! » explique Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons.

« Ensuite, vous avez un oeuf fraîchement cassé 100 % d'ici, du bacon ou une galette de saucisse et une tranche de fromage. Le TimatinMD sur croissant plein-goût est un déjeuner chaud qui changera la donne dans votre routine matinale ».

Les invités peuvent également savourer l'assaisonnement plein-goût avec un TimatinMD BLT sur bagel plein-goût, préparé avec un oeuf fraîchement cassé 100 % d'ici, de la laitue et des tomates.

Le TimatinMD sur croissant plein-goût et le TimatinMD BLT sur bagel plein-goût sont maintenant offerts dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada, et il est aussi possible de les commander pour livraison via l'appli Tim.

LES AUTRES NOUVEAUTÉS CHEZ TIM : nous venons de lancer notre NOUVELLE gamme de boissons froides pour le printemps et l'été, qui comprend le cappuccino glacé OREO® double crème, le givré crémeuxMC OREO® et fraise, le café infusé à froid au caramel anglais, les RafraîchiTimMC aux vrais fruits à la pêche et fraise-melon, le latte glacé à la vanille et la limonade givrée à la fraise.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

