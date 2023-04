SUPCON a listé ses Global Depository Receipts (GDR) à la bourse suisse (SIX)





HANGZHOU, Chine, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 avril 2023, à 21 h heure de Pékin, Zhejiang SUPCON Technology Co, Ltd. (ci-après dénommée « SUPCON ») a officiellement inscrit ses Global Depository Receipts (GDR) à la Bourse suisse (SIX), marquant une étape importante pour SUPCON dans l'ouverture de ses canaux de financement internationaux, prenant un nouvel élan dans le contexte de la mondialisation et de l'industrie 4.0, et s'imposant comme une référence de société chinoise de haute technologie dans l'automatisation des processus et l'automatisation des entreprises sur la scène internationale.

SUPCON est une entreprise technologique de premier plan dont le siège social se trouve en Chine et qui se concentre sur l'automatisation de l'industrie des processus et les activités de transformation numérique. Les solides performances financières de SUPCON en 2022 témoignent de son modèle économique et de son potentiel de croissance. Avec un revenu d'exploitation total de 6,621 milliards RMB (selon les estimations préliminaires), soit une augmentation de 46,50 % en glissement annuel, SUPCON a pu tirer parti avec succès de la prospérité de l'industrie des procédés en Chine, tout en s'engageant dans la transformation numérique et intelligente visant à améliorer la qualité, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à assurer la sécurité et à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes.

Le succès des produits phares de SUPCON, notamment le DCS, le SIS et l'APC, a propulsé la performance de SUPCON sur le marché en tant qu'acteur principal sur le marché de niche chinois. Fort de sa position de leader dans l'évolution du DCS vers un système de contrôle de gestion et d'exploitation intelligent de nouvelle génération visant à assurer le fonctionnement autonome des installations industrielles de traitement, SUPCON a servi plus de 26 000 clients de l'industrie de traitement (fin 2022), emploie plus de 6 000 personnes et investit plus de 10 % (en augmentation constante) de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement. Après avoir acquis une solide réputation au niveau national, SUPCON est prête à s'ouvrir au paysage commercial mondial et à diffuser sa mission « Make Industry Smarter, Make Life Easier » (rendre l'industrie plus intelligente, faciliter la vie) sur des marchés plus vastes, en consolidant sa place en tant que force à prendre en compte dans le monde de l'innovation de haute technologie.

Le succès du GDR émis par SUPCON, dont le prix a été fixé le 11 avril, a permis de lever la somme impressionnante de 565 millions de dollars, avec des investisseurs renommés tels que J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley et APS parmi la liste des souscripteurs. Avec une émission totale de 20 958 000 GDR à 26,94 USD par action, équivalant à 41 916 000 actions A ou 8,39 % du capital total des actions A avant l'émission, la cotation de SUPCON à la Bourse suisse est la plus importante émission en termes de proportion depuis que le programme de connexion boursière Shanghai-Londres a été élargi aux marchés des capitaux en Allemagne et en Suisse.

Grâce à son engagement inébranlable en faveur de l'innovation et de la résolution des problèmes du secteur, SUPCON est prêt à poursuivre sa croissance et son expansion sur les marchés mondiaux.

