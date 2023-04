La loi sur la protection des retraites est une victoire remportée par et pour les travailleurs : Syndicat des Métallos





Les travailleurs et les retraités sont fiers et encouragés par l'adoption hier soir du projet de loi C-228 sur la protection des régimes de retraite en cas de faillite d'entreprise, après des années passées à réclamer une telle loi auprès des politiciens fédéraux.

« Année après année, nous avons porté à la connaissance des députés et des sénateurs les histoires déchirantes de travailleurs dont les rentes étaient amputées. Nous avons exigé que les retraités ne soient plus laissés au bout de la file en cas de faillite. Finalement, nous avons gagné », a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos.

Après avoir été adopté à l'unanimité par la Chambre des communes, le projet de loi C-228 a passé le vote final au Sénat hier. Il fera en sorte que les créances des retraités seront considérées avant celles d'institutions publiques telles que les municipalités et les conseils scolaires.

« Les pensions sont des salaires différés gagnés au fil des années de travail. Les gens sont en droit de s'attendre à ce que leur pension leur soit versée lorsqu'ils prendront leur retraite », a fait valoir Marty Warren.

La possibilité d'une nouvelle loi a pris de l'ampleur lorsque les trois partis d'opposition se sont réunis pour modifier et soutenir un seul projet de loi, C-228. Il s'inscrit dans la même veine que plus d'une demi-douzaine de projets de loi présentés par un nombre de néo-démocrates au fil des dernières années, y compris le membre du Syndicat des Métallos et l'ancien député Scott Duvall.

Au cours de la dernière législature, un projet de loi du même genre, déposé par une députée du Bloc Québécois, a été adopté en comité, mais il a été perdu lorsque le gouvernement libéral a fermé le Parlement.

« Les Métallos ont été les chefs de file dans cette lutte. Notre syndicat remercie les députés et députées qui ont déposé et fait avancer des projets de loi, ainsi que tous les travailleurs et travailleuses qui ont partagé leur histoire, se sont joints à nous pour faire du lobbying auprès des parlementaires, ont écrit des lettres ou ont passé des appels téléphoniques. Cette victoire est partagée par un grand nombre de personnes qui ont consacré des années à cette campagne. Cela n'aurait pas dû prendre autant de temps, mais la persévérance a porté ses fruits », a souligné Marty Warren.

