Le Natural Diamond Council confronte les mythes de l'industrie aux faits

Le Natural Diamond Council continue à promouvoir la transparence à travers des analyses sur les mythes et les fausses idées concernant l'industrie du diamant.

LONDRES, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le Natural Diamond Council (NDC), la ressource qui fait autorité dans le secteur des diamants naturels, a publié son rapport analytique de 2023, intitulé Diamond Facts: Addressing myths and misconceptions about the diamond industry (que l'on peut traduire par « Faits à propos des diamants : aborder les mythes et les fausses idées sur l'industrie du diamant. » en français). Dans ce rapport, le Natural Diamond Council a entrepris de s'attaquer aux informations erronées concernant à la fois les diamants naturels et les diamant synthétique.

« À une époque où les consommateurs sont plus curieux et avisés que jamais, ils souhaitent connaître les valeurs et les pratiques commerciales responsables des entreprises, ainsi que du secteur dans lequel ils effectuent leurs achats dans son ensemble », déclare David Kellie, PDG du NDC. « La volonté du Natural Diamond Council est d'aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées en leur fournissant des informations transparentes. »

Le rapport s'attaque aux fausses idées les plus répandues sur l'industrie du diamant. Voici quelques exemples de faits tirés du rapport :

Fait marquant : Les diamant synthétique peuvent être distingués des diamants naturels.

Faits à l'appui :

Tous les diamant synthétique peuvent être identifiés à l'aide d'instruments de vérification professionnels.

Contrairement aux milliards d'années nécessaires à la formation d'un diamant naturel sous la surface de la Terre, les diamant synthétique, produits en série en quelques semaines seulement, présentent des caractéristiques et des motifs spécifiques liés à la croissance.

Fait marquant : Tous les diamants de laboratoire ne sont pas durables.

Faits à l'appui :

La fabrication de diamants en laboratoire reproduit le processus de création de diamants naturels, ce qui nécessite une grande quantité d'électricité, provenant principalement du réseau national.

Plus de 60 % des diamant synthétique sont produits en masse en Chine et en Inde, où respectivement 63 % et 74 % de l'électricité du réseau national provient du charbon.

La fabrication de diamant synthétique peut nécessiter des températures proches de 20 % de la température de la surface du soleil.

Fait marquant : Le processus de formation naturelle des diamants les rend extrêmement rares. Il s'agit d'une ressource naturelle limitée.

Faits à l'appui :

La formation s'étale sur des millions, voire des milliards d'années, et se produit dans des zones limitées du manteau terrestre, à des températures et des pressions extrêmes.

Le taux de récupération de diamants naturels dans le monde a atteint son apogée en 2005 et a diminué de plus de 30 % au cours des 16 dernières années.

a diminué de plus de 30 % au cours des 16 dernières années. La récupération annuelle de diamants d'un carat équivaut en volume à un ballon d'exercice.

Fait marquant : Le prix des diamant synthétique s'est effondré au cours des dernières années.

Faits à l'appui :

Entre 2016 et 2023, le prix moyen d'un diamant de laboratoire de 1,5 carat a diminué de plus de 74 %.

2023, le prix moyen d'un diamant de laboratoire de 1,5 carat a diminué de plus de 74 %. Bien que les prix des diamants naturels aient également fluctué, ils ont augmenté en moyenne de 3 % par an au cours des 35 dernières années.

Fait marquant : L'approvisionnement éthique est une priorité pour l'industrie du diamant naturel.

Faits à l'appui :

Dans le cadre du processus de Kimberley, mandaté par les Nations unies et l'Organisation mondiale du commerce, le commerce des diamants bruts est strictement réglementé afin de garantir l'absence de conflit.

Le Responsible Jewellery Council (RJC) garantit un approvisionnement responsable par le biais de certifications vérifiées par des tiers.

Les marques, les détaillants et les bijoutiers sont de plus en plus nombreux à mettre en oeuvre des protocoles et des politiques d'approvisionnement éthiques qui apportent de la transparence à leurs chaînes d'approvisionnement.

Fait marquant : Les diamants naturels contribuent à la protection de la biodiversité sur une surface équivalente à celle des villes de New York, Chicago, Washington D.C. et Las Vegas réunies. Cela représente près de quatre fois la surface utilisée par les entreprises membres du NDC pour la récupération des diamants naturels dans le monde.

Faits à l'appui :

Le groupe De Beers, un important diamantaire, s'associe à Kelp Blue pour explorer le potentiel du varech à stocker le carbone tout en améliorant la santé du monde marin.

La Diamond Route est un réseau mis en place par le groupe De Beers dans le but de protéger les habitats essentiels de la faune sauvage en Afrique du Sud et au Botswana .

Fait marquant : Les diamants naturels produisent des bénéfices pour les pays dont ils sont originaires. L'industrie du diamant naturel fait vivre 10 millions de personnes dans le monde.

Faits à l'appui :

Jusqu'à 80 % de la valeur des diamants bruts reste dans les communautés locales sous la forme d'achats locaux, d'avantages en termes d'emploi, de programmes sociaux, d'investissements dans les infrastructures, ainsi que d'impôts, de redevances et de dividendes versés par l'industrie aux gouvernements respectifs.

Pour les membres du NDC, 85 % des achats sont locaux.

Au Canada , l'industrie du diamant naturel contribue à 24 % du PIB total des Territoires du Nord-Ouest, 17 milliards de dollars sont allés aux entreprises des Territoires du Nord-Ouest et 7,5 milliards de dollars aux entreprises autochtones des Territoires du Nord-Ouest.

Pour en savoir plus sur l'industrie du diamant et sur la traçabilité, le stockage et d'autres fausses idées, consultez le site : https://www.naturaldiamonds.com/diamondfacts/ .

Les conclusions de cette analyse sont issues d'un examen approfondi d'un large éventail de recherches secondaires menées par des organisations tierces respectées dans le monde entier. Des experts du secteur et des conseillers indépendants en matière de développement durable ont également été consultés sur les sujets abordés.

À propos du Natural Diamond Council

Le Natural Diamond Council (NDC) inspire et informe les consommateurs sur le monde incroyable des diamants naturels par le biais de sa plateforme Only Natural Diamonds. Cette plateforme est l'éditeur de référence pour tout ce qui concerne les diamants naturels, notamment les célébrités et la culture populaire, les diamants épiques et les tendances en matière de bijoux, de fiançailles et de mariages, ainsi que les guides d'achat de diamants. Le NDC oeuvre en faveur de l'intégrité de l'industrie du diamant naturel en offrant une transparence et un aperçu de l'évolution de ce secteur et de ses engagements à l'améliorer.?Le NDC est une organisation mondiale dont les membres exercent leurs activités sur quatre continents et dans dix pays, dont le Canada, l'Afrique du Sud et le Botswana. Leurs activités permettent à 10 millions d'employés du secteur et à leurs familles de vivre dans le monde entier. Le NDC opère aux États-Unis, en Chine, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Europe. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web https://www.naturaldiamonds.com/ .

