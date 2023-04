Nous - Voyage philosophique à travers les oeuvres des collections du MNBAQ





Dès le 20 avril 2023

QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Fruit d'un formidable travail collectif mené par l'équipe de la médiation, en collaboration avec celles des expositions et de la conservation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), l'exposition Nous présente, dès le 20 avril 2023, une multitude de regards croisés sur soi, sur l'autre, sur nous. Dès sa naissance, l'humain se glisse dans différents « nous » : une famille, une culture, une nation, une génération... et l'art permet d'y réfléchir.

Quand la philo s'invite dans une expo

Toujours en quête de pratiques innovantes afin d'offrir des expériences différentes et surtout riches de sens au public, Nous a été conçue à partir d'une approche philosophique, à laquelle Lynda Champagne, consultante en philosophie, a collaboré. La nouvelle exposition du Musée se veut donc un voyage philosophique inédit sur cette idée du « nous », avec troist hèmes en filigrane : identités, migrations, territoires. L'exposition offre donc un chemin différent pour aborder les oeuvres d'art des collections du Musée en naviguant à travers de grands thèmes en lien avec la société d'aujourd'hui et les humains qui la composent.

Celles et ceux qui découvriront les 69 oeuvres présentées pourront s'amuser à répondre aux questions philosophiques inspirées par les oeuvres. À la portée de tous, cet itinéraire à la fois ludique, émotif, voire critique, devrait permettre de nous rassembler, de nous éveiller et de nous émerveiller, mais avant tout, de nous ouvrir au monde.

Trois thèmes vastes et universels

Identités

Au coeur des réflexions ayant entouré la genèse de cette exposition se trouve l'oeuvre de Marie-Claude Pratte, Portraits de société (1999-2000). Composée de 50 tableautins représentant des stéréotypes de différents acteurs de la société, l'oeuvre permet de réfléchir ou d'aborder des sujets très actuels, comme la caricature et l'impact des préjugés sur la société, et de susciter nombre de questionnements universels.

À cet ensemble de tableaux s'est ajoutée une vaste sélection d'oeuvres des collections du Musée - Jori Smith, Mimi Parent, Sam Borenstein, Jean-Baptiste Roy-Audy, John Heward, Raphaëlle de Groot, Françoise Sullivan, Manuel Mathieu, Manasie Maniapik, Regilee Piungituq, Eddy Firmin et Alfred Pellan - réalisées par des artistes qui s'interrogent, eux aussi, sur le thème de l'identité. Ce regroupement inédit soulève des questions essentielles : « Qu'est-ce qui me définit? » « Qu'est-ce que l'identité? » « Que serions-nous sans les autres? »

Migrations

L'exposition révèle également une autre réalité des plus actuelles : les déplacements massifs de population, imposés ou volontaires. Ce sujet délicat est notamment traité par la fenêtre des oeuvres de Jinyoung Kim, Pitseolak Ashoona, Davidialuk Alasua Amittu, Couturier-Lafargue et Ari Bayuaji. Parmi les questionnements fort pertinents qu'elles ont soulevés : « Qu'est-ce qu'un "chez soi" lorsqu'on est nomade? » « Quelles seraient les conditions d'un exil réussi? » « Comment le territoire influence-t-il la culture qui l'habite? »

Territoires

Enfin, les thèmes du territoire et des personnes l'occupant se sont naturellement imposés en fin de parcours. « De quelle manière les humains, les animaux et la végétation partagent-ils le territoire et quelles relations entretiennent-ils entre eux? » « Qu'elle est la place de l'être humain dans la nature? » « Où commence et où finit le territoire que j'habite et qui m'habite? » Plusieurs oeuvres, depuis Théophile Hamel, au 19e siècle, avec son tableau Adolphe, Auguste, Eugène et Alphonse Hamel, neveux de l'artiste, en passant par Caroline Elijassiapik, et son délicat panier tissé en élyme des sables (réalisé entre 1970 et 1990) jusqu'à Jean Paul Riopelle avec un Sans titre de 1992 aux symboles emblématiques, permettent de réfléchir à ces questions intéressantes.

Les rock stars du MNBAQ

Pour enrichir la sélection, qui rassemble des oeuvres de toutes les périodes des collections du MNBAQ (art ancien, moderne et contemporain), Nous a permis d'inclure quelques incontournables, des oeuvres aimées du grand public, mais aussi celles qui favorisent la tenue d'une multitude d'activités pour les groupes scolaires durant les travaux de construction du futur Espace Riopelle.

Parmi celles-ci : L'Orme à Pont-Viaux, 1928 (Marc Aurèle- Fortin), Sans titre, 1992 (Jean Paul Riopelle), Le Coq licorne, 1952 (Jean Dallaire), L'Alpiniste, 1957 (Fernand Leduc), Conciliabule, 1945? (Alfred Pellan), The Quail, 2008 (David Altmejd), pour ne nommer que celles-là.

Pellan, l'artiste phare de la reconnaissance pour la Fondation du MNBAQ

Nous permet également à la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec de reconnaître les donatrices et les donateurs ayant contribué de manière exceptionnelle au financement du pavillon Pierre Lassonde. Piliers de la Grande campagne de financement - à travers le programme des oeuvres Coup de coeur, en parrainant une oeuvre d'art du Musée -, ces philanthropes ont été honorés dans l'exposition Le Rêveur éveillé consacrée à Alfred Pellan de 2014 à 2022, dans le pavillon Charles-Baillairgé. Ils seront désormais reconnus dans une zone consacrée à cet artiste dans l'exposition.

À cet effet, une trentaine d'oeuvres de Pellan ont été rassemblées, dont Girouette (vers 1975), une sculpture construite et peinte par l'artiste, qui a été installée sur le toit de sa maison vers 1975, jusqu'à ce que le Musée l'acquière en 2006.

Une sélection de 16 masques aux couleurs éclatantes et aux motifs saisissants, en lien avec la présentation de la pièce La Nuit des rois de Shakespeare, reprise en 1968 au Théâtre du Nouveau Monde (Montréal) et au Centre culturel canadien (Paris), est aussi présentée.

Enfin, dix sculptures mobiles, de la série Satellite, composées d'un assemblage d'objets hétéroclites et vaporisés de peinture argentée complètent cette zone. Des oeuvres qui gravitaient en permanence dans les cieux de l'atelier de Pellan.

L'espace atelier, lieu d'exploration

En élaborant l'exposition Nous, un espace particulier a été créé pour les activités scolaires et culturelles. Une oeuvre magnifie cette salle : Lustre (2008) de l'artiste Claudie Gagnon.

Un peu comme une page blanche, cet espace de 60 places servira de laboratoire à l'équipe de la médiation culturelle afin d'explorer une myriade d'activités. À titre d'exemple, le grand mur blanc de cette salle pourrait devenir, l'espace d'un moment, un lieu d'exposition pour mettre en lumière les travaux des élèves de passage au Musée réalisés durant les ateliers de création.

D'ailleurs, les groupes scolaires seront accueillis dès le 1er mai. Trois visites scolaires ont été développées pour répondre aux besoins des différents groupes d'âge : Ma première visite au Musée (maternelle et 1re année du primaire) Complètement bête (de la 2e à la 6e année du primaire) et Portrait de société (de la 1re à 5e année du secondaire). Plusieurs centaines de groupes visitent le MNBAQ chaque année, permettant à des milliers de jeunes d'être en contact avec l'art.

Les crédits

Nous est une exposition organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec.

Commissariat

Valérie ALLARD

Responsable de la médiation scolaire

Maude LÉVESQUE

Commissaire d'expositions

Coordination

Eve-Lyne BEAUDRY

Conservatrice de l'art contemporain (1950 à 2000)

Gestion

Marie-Hélène Audet

Cheffe du Service de la médiation

Yasmée Faucher

Cheffe du Service de la muséographie

Catherine GAUMOND

Cheffe du Service des collections

Isolda GAVIDIA

Registraire

Textes didactiques

Valérie ALLARD

Responsable de la médiation scolaire

Lynda CHAMPAGNE

M.A. en philosophie

Design et graphisme

Marie-France GRONDIN

Designer

Médiation en salle

Valérie ALLARD

Responsable de la médiation scolaire

Andréanne LESAGE

Responsable de la médiation

Adulte

Le MNBAQ et sa Fondation remercient la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour son engagement à soutenir les programmes éducatifs du Musée. La Caisse de dépôt et placement du Québec : ambassadrice de l'éducation au MNBAQ.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Nous

Pavillon Pierre Lassonde, dès le 20 avril 2023

19 avril 2023 à 10:00

