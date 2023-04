INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse concernant le rapport du Comité consultatif indépendant





QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le président du Comité consultatif indépendant sur la révision de l'indemnité annuelle des membres de l'Assemblée nationale, M. Jérôme Côté, ainsi que les deux membres du Comité, Mme Lise Thériault et M. Martin Ouellet, invitent les représentantes et représentants des médias à assister, le mercredi 19 avril 2023, à un point de presse concernant le rapport déposé par le Comité au Bureau de l'Assemblée nationale.

Date : Mercredi 19 avril 2023



Heure : 11 h



Lieu : Salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May

Accréditations : Les médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse par téléphone, au 418 643-1357, ou par courriel, à l'adresse [email protected].

