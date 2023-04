Autel Energy démarre un roadshow européen de 12 mois : découvrez ses solutions innovantes de recharge de véhicules électriques pour les particuliers et les entreprises





Autel Energy est un développeur de produits de recharge pour véhicules électriques (VE) de premier plan qui se rendra en pleine passion dans toute l'Europe pour présenter ses produits et solutions en 12 mois en s'appuyant sur deux véhicules personnalisés pour promouvoir ses produits, l'Infowheels Crafter et le Branding Egg Steamer.

Autel présentera ses solutions innovantes de recharge pour VE, conçues pour les scénarios d'utilisation domestique et commerciale, sur les véhicules. Le MaxiCharger AC Compact et le MaxiCharger AC Elite ont été conçus pour les scénarios de recharge résidentiels, tandis que le MaxiCharger AC Ultra et le MaxiCharger DC Compact conviennent aux scénarios de recharge en milieu commercial. De nouveaux produits seront également présentés lors du roadshow.

Après avoir terminé ses tournées promotionnelles au Royaume-Uni et aux Pays-Bas en mars, le roadshow d'avril débutera à l'IMREDD (9 rue Julien Lauprêtre, 06200 Nice, France), avant de se rendre en Italie, dans les pays nordiques, en Allemagne et en Espagne au cours des prochains mois.

Le roadshow vise à faire connaître les produits de recharge pour VE d'Autel Energy et à aider les clients potentiels à comprendre comment ils peuvent en bénéficier. Les clients auront également l'occasion d'essayer les produits et de discuter avec le personnel d'Autel.

Engagée dans la promotion de la mobilité durable, Autel Energy continue de suivre les tendances de l'industrie des VE en participant aux salons les plus utiles. Outre Drive to Zero qui s'est tenu à Paris début avril, Autel Energy participera également à la Foire de Hanovre (Hannover Messe) du 17 au 19 avril, puis au salon Fully Charged LIVE UK South du 28 au 30 avril.

« Nous sommes ravis de lancer notre roadshow européen et de présenter nos solutions innovantes de recharge de véhicules électriques à des clients potentiels dans toute l'Europe », a déclaré Ting Cai, PDG d'Autel Europe. « Nous sommes convaincus que nos produits peuvent aider à accélérer la transition vers un avenir énergétique propre et sommes impatients de montrer à nos clients comment nos solutions peuvent les aider. »

Autel Energy invite tout le monde à assister au roadshow pour découvrir ses produits. L'entreprise s'est engagée à accroître la disponibilité de ses produits de recharge pour VE dans toute l'Europe et au-delà, et à aider à promouvoir la mobilité durable dans le monde entier.

19 avril 2023 à 09:55

