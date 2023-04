stc Group offre l'une des couvertures de réseau les plus élargies au monde pour enrichir l'expérience des pèlerins à La Mecque





stc Group a contribué avec succès au fonds de dotation du Roi Abdulaziz en fournissant à La Mecque la plus large couverture de réseau grâce à sa solution de couverture interne (IBS). Grâce à ses meilleurs services et à ses solutions numériques avancées, le Groupe a facilité une connectivité transparente, rapide et ininterrompue aux pèlerins effectuant les rituels religieux à La Mecque. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Royaume et visant à fournir aux pèlerins les meilleurs services numériques et les récents pour enrichir leur expérience.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la connectivité dans le Royaume, stc Group a fourni au fonds de dotation du Roi Abdulaziz sept tours de communication couvrant une superficie de 1,5 million de mètres carrés - l'une des plus grandes zones de couverture en Arabie saoudite, en plus de 18 600 antennes, et plus de 800 petites cellules picocel pour couvrir les fréquences proches et 92 stations de diffusion avec 4 opérateurs de réseau LTE. L'installation de ces technologies et infrastructures fournira une couverture réseau étendue au sein du bâtiment de fonds de dotation pour assurer des performances réseau élevées.

Le Groupe a également installé le premier système d'antennes à distribution numérique avec la technologie « CDD » au Moyen-Orient, en préparation au déploiement du service de réseau de cinquième génération dans les mois à venir. Le groupe développera également un fonds de dotation pour établir une infrastructure numérique durable et promouvoir le développement de produits et de solutions numériques en Arabie saoudite, de manière à renforcer la position du Royaume en tant que pôle numérique pionnier dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

L'initiative de STC s'inscrit dans le cadre de son engagement à construire un monde plus connecté et à enrichir la vie des personnes et des communautés en fournissant des services de communication de classe mondiale avancés et fiables.

STC continue de travailler pour assurer la préparation de l'infrastructure numérique de la Mosquée Al-Haram et des zones environnantes pour servir les millions de pèlerins et de visiteurs pendant la saison de la Omra.

19 avril 2023 à 09:40

