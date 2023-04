Nana Banerjee, Ph. D., se joint à Pelmorex à titre de président et chef de la direction





Favoriser la croissance et stimuler l'innovation sont les principaux objectifs de M. Banerjee

OAKVILLE, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - Pelmorex Corp., une entreprise de premier plan dans le domaine de la météo et de l'analyse des données, est heureuse d'annoncer que Nana Banerjee, Ph. D, deviendra son président et chef de la direction. Son mandat commencera plus tard ce mois-ci. M. Banerjee se joint également au conseil d'administration de Pelmorex.

Pierre L. Morrissette, président exécutif du conseil d'administration, a déclaré : « À la suite des recherches approfondies, le conseil d'administration est extrêmement heureux d'accueillir Nana au sein de l'équipe de Pelmorex. C'est un cadre hautement accompli qui a un long parcours jalonné de succès en direction de plusieurs entreprises mondiales. Il offre un juste équilibre entre la vision et la profondeur stratégique, tout en s'alignant sur nos valeurs et notre culture. »

Nana possède une vaste expérience et une expertise approfondie dans la direction, l'innovation et l'expansion à l'échelle mondiale d'entreprises de services d'information et de technologie. Plus récemment, il a été conseiller principal chez Cerberus Capital Management, où il a siégé au conseil d'administration de plusieurs entreprises de son portefeuille. Auparavant, il a été membre du conseil d'administration, président et chef de la direction de la société mondiale d'éducation McGraw-Hill et président du groupe Verisk (Nasdaq : VRSK), entreprise de premier plan en analyse de données. Dans le cadre de postes antérieurs, il a été chef de l'exploitation d'Argus, société d'information et d'analyse dans le domaine des paiements, et responsable des activités liées aux cartes de crédit à Citibank au Royaume-Uni.

Nana est titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'Université d'État de New York, d'une maîtrise en mathématiques de l'Institut indien de technologie à Delhi, et d'un baccalauréat ès arts avec mention en mathématiques du collège Saint-Étienne à Delhi. Il est également membre du conseil d'administration du musée Field et de l'hôpital Northern Westchester à Mount Kisco, dans l'État de New York.

« Je suis honoré et ravi de diriger une équipe de professionnels talentueux qui se consacrent à offrir des solutions novatrices qui aident les clients et les entreprises à prendre des décisions éclairées et à relever les défis lancés par Mère Nature. Grâce à une technologie de pointe, à des algorithmes basés sur l'IA et à une passion pour l'excellence, je suis convaincu que Pelmorex continuera d'établir la norme pour fournir des données et solutions technologiques, ainsi que des analyses météorologiques et des prévisions judicieuses pour les années à venir. »

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp. est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Clima et Otempo.pt. Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte. Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier; elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en fournissant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

19 avril 2023 à 09:30

