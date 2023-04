L'AIIB précise son rôle dans le projet de développement du tourisme en Indonésie





PÉKIN, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) a précisé que son investissement dans le projet indonésien d'infrastructure urbaine et touristique Mandalika (projet Mandalika) est conforme aux normes environnementales et sociales.

Urjit Patel, vice-président de l'AIIB pour les opérations d'investissement en Asie du Sud et du Sud-Est, a déclaré : « Depuis que des préoccupations ont été soulevées pour la première fois en 2019, l'AIIB a montré, à la suite d'une vérification préalable, que les plaintes n'étaient en grande partie pas liées au projet Mandalika, mais plutôt au circuit MotoGP situé à proximité, qui est un projet distinct et qui n'est pas financé par l'AIIB. »

Patel a souligné que le projet Mandalika est conçu pour fournir une infrastructure de base durable afin de développer la région méridionale de Lombok en tant que destination touristique, de stimuler les entreprises locales et de créer des emplois pour la communauté. Le tourisme apporte une contribution majeure au PIB du pays, mais il nécessite des infrastructures de soutien telles que des routes, des services d'eau et d'assainissement, la gestion des déchets solides, la distribution d'électricité, la gestion des risques de catastrophe, l'aménagement paysager et les équipements collectifs, autant d'investissements qui profiteront également à la communauté.

Depuis l'approbation du projet Mandalika, l'AIIB a suivi de près la mise en oeuvre par son client, l'Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), du cadre environnemental et social de la Banque.

Avec le soutien de l'AIIB, l'ITDC a travaillé avec les communautés concernées lors de la préparation du projet afin d'éviter, de minimiser et/ou d'atténuer les impacts négatifs potentiels. Le plan d'action de réinstallation de la communauté locale affectée comprend la fourniture de maisons plus grandes pour les personnes réinstallées. Les personnes touchées par le projet ont la possibilité de posséder à la fois la maison et le terrain. Du développement des compétences, des formations et des emplois sont proposés aux personnes concernées. Des lots de marché pour les vendeurs locaux, les micro, petites et moyennes entreprises et les installations communautaires au sein de la zone économique spéciale de Mandalika ont été réservés dans le cadre du plan.

L'AIIB note que le projet Mandalika, comme tout autre développement d'infrastructure, est une entreprise complexe, mais la Banque reste déterminée à travailler avec ses partenaires et les parties prenantes, afin que tout le monde puisse participer et récolter les avantages que le projet devrait apporter.

À propos de l'AIIB

La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) est une banque multilatérale de développement dont la mission est de financer l'infrastructure de demain - une infrastructure axée sur la durabilité. Nous avons commencé nos activités à Pékin en janvier 2016 et nous sommes depuis passés à 106 membres agréés dans le monde entier. Nous sommes capitalisés à hauteur de 100 milliards de dollars et notés triple A par les principales agences de notation internationales. En collaboration avec ses partenaires, l'AIIB répond aux besoins de ses clients en débloquant de nouveaux capitaux et en investissant dans des infrastructures vertes et technologiques qui favorisent la connectivité régionale.

19 avril 2023 à 09:27

