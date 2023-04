A travers sa nouvelle identité de marque, Keyrus Management réaffirme son positionnement original de conseil en Management et Transformation intégré au Groupe Keyrus, expert des technologies de la data et du digital.





LEVALLOIS-PERRET, France, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Keyrus Management annonce le lancement de sa nouvelle identité de marque avec une offre de services enrichie qui réaffirme le rôle central de l'humain dans ses actions et se renforce par une plus grande intégration de ses savoir-faire métiers et des expertises technologiques du Groupe pour accompagner ses clients dans leur transformation durable.

Keyrus Management associe ainsi savoir-faire métiers, expertise des technologies et accompagnement humain pour apporter des solutions innovantes et pragmatiques à ses clients et ainsi accélérer :

Le développement de business models innovants

La définition de stratégies marketing orientées client

Le changement et la valorisation des ressources humaines

Le développement d'une Finance et d'un pilotage de la Performance au service des enjeux Business

Le déploiement de la stratégie RSE et l'engagement de chacun dans une économie durable

« Nous avons créé et développé Keyrus Management au sein du Groupe Keyrus avec la conviction que les métiers ne trouveront toute la valeur et le sens de l'innovation que par son appropriation par l'ensemble des parties prenantes et par son intégration progressive et durable dans l'ensemble des processus métier des organisations. C'est pourquoi depuis sa création Keyrus Management met l'humain au coeur de ses actions. » déclare Valérie Frankiel Directrice Générale de Keyrus Management.

Nous sommes convaincus que c'est par une écoute et une proximité forte avec nos clients que nous pouvons co-construire de nouveaux modèles porteurs de valeur.

Nous sommes engagés pour faire que l'innovation, qu'elle soit business, technologique ou managériale, apporte des réponses aux grands enjeux sociétaux, environnementaux et humains de notre société.

Nous faisons de notre culture d'entreprendre et d'innover une valeur essentielle qui anime l'action de nos équipes au sein du cabinet et auprès de nos clients.

Keyrus Management est une entreprise engagée auprès de ses clients pour les accompagner dans leur transformation durable avec passion.

