Consultations - Développement harmonieux de l'activité minière - POUR UNE MEILLEURE ACCEPTABILITÉ SOCIALE DU DÉVELOPPEMENT MINIER AU QUÉBEC

QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - C'est de façon constructive que l'Association minière du Québec (AMQ, Association) participera demain à l'atelier de concertation nationale dans le cadre des consultations sur l'encadrement minier annoncées dernièrement par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), madame Maïté Blanchette Vézina. L'AMQ salue cet exercice, car les sociétés minières membres sont soucieuses d'établir et d'entretenir un dialogue avec la population et les communautés des milieux concernés pour mieux comprendre leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes.

L'AMQ considère que cet atelier sera une bonne occasion d'accroitre le niveau de connaissances quant à l'encadrement de l'activité minière et du développement des projets miniers d'une part et d'autre part, quant aux pratiques environnementales et sociales appliquées aujourd'hui par les sociétés minières.

L'AMQ est d'avis qu'une meilleure compréhension de part et d'autre favorisera certainement la communication entre les communautés et l'industrie et, par le fait même, l'acceptabilité sociale des activités minières.

L'industrie est ouverte à bonifier et revoir ses façons de faire afin qu'elles répondent aux attentes et suscitent l'appui du milieu pour que les projets miniers s'intègrent harmonieusement à la communauté d'accueil.

Pour favoriser la cohabitation avec l'industrie minière

L'industrie minière est soucieuse de se développer dans le respect des populations locales et de l'environnement. Désormais, le permis légal d'exploitation n'est plus suffisant. Le permis social, acquis à travers une acceptabilité sociale résultant du dialogue, d'une meilleure connaissance des parties prenantes et d'une prise en compte des préoccupations, s'avère nécessaire.

Dans ce contexte, l'AMQ prévoit demander à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts de modifier la Loi sur les mines afin que tout nouveau projet minier soit assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et au processus de consultation du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Ceci rendrait le processus d'autorisation plus clair et surtout plus prévisible pour tout le monde.

De plus, puisque les villes minières ne reçoivent qu'une infime partie des redevances que verse l'industrie au gouvernement, l'AMQ prévoit demander également au gouvernement un meilleur partage des redevances minières pour les municipalités et les communautés autochtones qui cohabitent directement avec l'industrie minière afin qu'elles puissent mieux supporter leur développement socio-économique.

Enfin, l'AMQ réitère qu'elle est favorable à l'adoption d'un règlement sur la gestion environnementale des activités minières, afin de remplacer la Directive 019 sur l'industrie minière. Elle est d'avis qu'un règlement serait plus prévisible et plus transparent quant aux exigences applicables aux activités nécessitant une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Citation

« Le Québec est l'une des meilleures juridictions pour que se développe une industrie minière responsable. Avec nos pratiques exemplaires et notre volonté de constamment s'améliorer, je suis persuadée que nos demandes renforceront notre positionnement à l'échelle mondiale, mais surtout favoriseront une meilleure cohabitation entre les communautés et les activités minières. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

