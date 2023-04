Mariloup Wolfe s'associe à MONDEL - L'Atelier du Cinéma





MONTREAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Figure médiatique connue depuis plus de 20 ans au Québec, Mariloup Wolfe se joint à l'équipe de MONDEL - l'Atelier du Cinéma, un nouveau centre innovateur de formation sur les métiers techniques du cinéma afin d'assurer le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée en audiovisuel au Québec.

Se consacrant maintenant principalement à la réalisation tant en séries télé, publicités, documentaires, que longs métrages, notamment avec Coeur de slush qui sortira sous peu, Mariloup Wolfe est à même de constater le manque criant de main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie cinématographique du Québec. « Les techniciens et techniciennes en audiovisuel sont au coeur de tous les projets créatifs en cinéma ou en télévision, et lorsque que j'ai entendu parler de l'ouverture d'un centre de formation axé uniquement sur les métiers techniques du cinéma et de la télévision, je me suis dit que je devais me joindre à cette fabuleuse équipe professionnelle », relate Mariloup.

MONDEL offrira des formations avant-gardistes théoriques et pratiques avec des sommités de l'industrie et des cours à la fine pointe de la technologie. Il deviendra ainsi le seul centre de formation au Québec à préparer les élèves par corps de métier technique du cinéma et de la télévision, et sera une porte d'entrée directe vers l'industrie avec ses formations intensives de 3 mois.

L'équipe de MONDEL est fière d'accueillir Mariloup Wolfe comme associée de leur centre de formation novateur. « Avec la multiplication des plateformes de diffusion, il devenait urgent d'encadrer la formation des techniciens et techniciennes pour l'ensemble des productions de l'industrie et Mariloup est bien placée pour le comprendre. Grâce à son dynamisme, sa créativité et son grand talent, elle sera une merveilleuse ambassadrice pour notre centre de formation », d'affirmer Philippe Montel, producteur et PDG de MONDEL.

MONDEL offrira des formations sur les métiers les plus en demande à court et moyen terme, soit : éclairagiste, assistant.e à la caméra, coordinateur.trice de production, assistant.e de production-logistique, assistant.e directeur lieux de tournage, machiniste, transport, coiffure, maquillage, décor et costume.

En 2023-2024 les étudiants recevront leur formation dans les salles de classe et un studio de simulation de plateaux de tournage au Parc olympique, lieu emblématique de Montréal et favori des équipes de tournage. Ensuite, le centre de formation s'intégrera au méga complexe cinématographique, Trudel Studios, qui débutera sa construction sous peu et qui ouvrira le plus gros studio de cinéma au monde, à Laval.

Les formations sont ouvertes aux jeunes et moins jeunes de tous les milieux socio-culturels, de Montréal et des régions qui souhaitent joindre le marché du travail rapidement et aux travailleurs et travailleuses qui veulent mettre à jour leurs connaissances ou faire une réorientation de carrière. MONDEL - L'Atelier du Cinéma une entrée directe dans le merveilleux monde du cinéma.

