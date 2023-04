La hausse des taux d'intérêt influence les promoteurs et les acheteurs de logements





OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - En 2022, la construction résidentielle n'a pas évolué de la même façon dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada. En effet, les mises en chantier d'habitations ont augmenté à Toronto, à Calgary, à Edmonton et à Ottawa, mais sont demeurées inchangées à Vancouver et ont diminué à Montréal. Ces informations sont tirées du dernier numéro du Rapport sur l'offre de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce rapport décrit les tendances de la construction résidentielle dans les six plus grandes RMR du Canada.

Les fortes hausses de taux d'intérêt ont influencé tant les promoteurs que les acheteurs de logements au fil de l'année 2022. L'incidence de l'augmentation des taux d'intérêt ne se reflète pas encore pleinement dans le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL. Ce relevé permet de mesurer le rythme de la construction résidentielle au Canada.

« Dans certains centres, le nombre désaisonnalisé de mises en chantier d'habitations a commencé à diminuer à la fin de 2022 et au début de 2023. La hausse des taux d'intérêt ralentira probablement la construction dans d'autres centres en 2023 », a déclaré Francis Cortellino, spécialiste principal de l'analyse du marché de l'habitation à la SCHL.

« Les taux de financement actuels pourraient rendre certains ensembles résidentiels non viables ou le financement de la construction plus difficile à obtenir », a ajouté Eric Bond, spécialiste principal de l'analyse du marché de l'habitation à la SCHL.

La SCHL publiera ses prévisions annuelles pour le rapport Perspectives du marché de l'habitation plus tard ce printemps.

Le nouveau numéro du Rapport sur l'offre de logements présente également le résumé d'une analyse novatrice, réalisée par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique. Ces derniers ont examiné la relation entre l'abordabilité du logement et la proximité des commodités, comme les soins de santé ou le transport en commun. L'étude s'appuyait sur les données du Rapport sur l'offre de logements de la SCHL et de la Base de données des mesures de proximité de Statistique Canada. Elle visait à comprendre l'abondance des commodités à proximité des nouveaux logements qui se sont ajoutés dans les six plus grands centres urbains du Canada entre 2016 et 2021. L'analyse a démontré que près de 80 % des habitations mises en chantier dans les six plus grandes régions métropolitaines du Canada se trouvaient dans des quartiers où il y a peu de commodités. Moins de 10 % se trouvaient dans des quartiers ayant beaucoup de commodités.

Vous pouvez télécharger et lire le rapport complet sur le site Web de la SCHL.

Faits saillants du rapport :

La construction résidentielle a été élevée dans certaines RMR pendant la pandémie. Malgré cela, les stocks de logements neufs non écoulés (achevés, mais pas encore vendus) touchent actuellement des creux historiques. Résultat : les options sont limitées sur le marché des logements pour propriétaires-occupants. Il se peut donc que les ménages des grandes RMR aient plus de difficulté à accéder à un logement qui répond à leurs besoins.

En 2022, à Toronto , les mises en chantier d'habitations ont augmenté de 7,7 % et ont ainsi atteint leur plus haut niveau depuis 2012. Leur hausse s'explique par la croissance de la construction d'appartements en copropriété, alimentée par la vigueur des ventes sur plan des deux années précédentes (ces ventes sont une importante source de financement pour la construction de ce type de logement). À Montréal, le nombre total de mises en chantier a toutefois diminué de 25,3 % et est revenu aux niveaux moyens récents, après avoir atteint un record en 2021.

Les faibles taux d'inoccupation et la hausse des loyers en 2022 ont stimulé l'intérêt des promoteurs pour les logements locatifs dans toutes les RMR, sauf à Toronto . À Vancouver , la forte croissance des mises en chantier de logements locatifs a compensé la baisse de la construction de copropriétés.

À Edmonton , la construction d'appartements expressément destinés à la location a beaucoup augmenté en 2022. Les ensembles situés près du centre-ville et dans les quartiers récemment aménagés en périphérie sont à l'origine de cette hausse.

À Calgary , la construction d'appartements locatifs traditionnels et d'appartements en copropriété a fortement augmenté en 2022. Ces logements sont concentrés près du centre-ville et dans les nouveaux quartiers.

À Ottawa , la construction résidentielle a atteint un nouveau record en 2022, et la densification s'est poursuivie. Cette année-là, pour la première fois en plus de 20 ans, plus de 50 % des habitations mises en chantier dans la région étaient des appartements. La construction a été concentrée dans les secteurs centraux, où des immeubles de plus en plus grands sont bâtis.

Nous croyons fermement que la disponibilité de données et d'analyses de qualité contribue à la prise de décisions judicieuses et éclairées en matière de logement. Le Rapport sur l'offre de logements vise à approfondir la compréhension de l'état de l'offre de logements et à fournir des renseignements sur les écarts à combler et les occasions à saisir. Nous continuerons de publier de nouvelles données, de nouveaux indicateurs et de nouvelles pistes pour explorer différents aspects de l'offre de logements au Canada.

19 avril 2023 à 08:30

