Mérite québécois de la sécurité civile 2023 - L'appel de candidatures est lancé!





QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce le début de la période de mise en candidature pour le 25e Mérite québécois de la sécurité civile. Cet événement souligne l'apport des citoyens, des municipalités, des organismes et des entreprises qui, par leurs réalisations, permettent d'accroître la résilience des collectivités face aux sinistres.

Les personnes ou les organismes intéressés ont jusqu'au 19 mai inclusivement pour déposer un dossier de candidature. Les faits soulignés doivent avoir été accomplis entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, sauf dans le cas du prix Hommage, qui couvre l'ensemble d'une carrière. Les lauréats se verront remettre leur prix lors d'une cérémonie qui se déroulera le 12 octobre prochain au Centre des congrès de Québec, à l'occasion du Colloque sur la sécurité civile.

Citation :

« De nombreux Québécoises et Québécoises qui sont motivés et dévoués travaillent au quotidien à faire évoluer la sécurité civile au Québec. Je les remercie chaleureusement, et je vous invite à faire connaître leurs actions, de petite comme de grande envergure, en posant une candidature au Mérite québécois de la sécurité civile. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. Depuis, il a rendu hommage à 216 lauréats animés par le dynamisme et la passion de faire évoluer la sécurité civile et la sécurité incendie au Québec.





Les prix Mérite et Mention d'honneur seront décernés dans les catégories suivantes : Prévention ou connaissance des risques, Préparation aux sinistres et Réponse aux sinistres. Un prix Hommage peut également être remis à une personne qui s'est illustrée en sécurité civile tout au long de sa carrière.

Liens connexes :

Pour connaître les conditions d'admissibilité ou pour présenter une candidature, consultez la page Web du Mérite québécois de la sécurité civile.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

19 avril 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :