Les détaillants et les entrepôts « s'exposent à des pertes de revenus » en cas de défaillance logicielle





Notre nouveau rapport détaille les coûts cachés des logiciels d'expédition « bon marché »

Les détaillants et les entrepôts s'exposent à des pertes de revenus s'ils choisissent une solution de gestion de livraison non éprouvée.

LONDRES, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- nShift, le leader mondial des logiciels d'expédition, a publié un nouveau rapport sur les dangers de la gestion de la livraison « au rabais ». L'utilisation d'une solution non éprouvée pour les processus de livraison critiques augmente le risque de perturbation importante pour les entreprises qui traitent des milliers de livraisons chaque jour. Le rapport signale que les retards ou les incidents techniques peuvent rapidement faire boule de neige et entraîner d'importants problèmes opérationnels et de réputation, notamment :

La perte de clientèle ? en cas de retard de livraison, le client se tourne vers la concurrence, en quête d'une meilleure expérience. Les défaillances logicielles dans l'entrepôt peuvent pousser les clients vers des concurrents plus fiables.

? en cas de retard de livraison, le client se tourne vers la concurrence, en quête d'une meilleure expérience. Les défaillances logicielles dans l'entrepôt peuvent pousser les clients vers des concurrents plus fiables. La diminution du chiffre d'affaires ? un cadeau livré en retard perd sa raison d'être. Les acheteurs peuvent alors exiger un remboursement.

? un cadeau livré en retard perd sa raison d'être. Les acheteurs peuvent alors exiger un remboursement. La perte de réputation ? les acheteurs d'aujourd'hui n'hésitent pas à se plaindre des retards de livraison ou des livraisons manquées sur les réseaux sociaux. Ils dissuadent ainsi leurs amis et leur famille d'acheter auprès de la marque, du détaillant ou de la boutique en ligne concernée.

Lars Pedersen, CEO de nShift, déclare : « Après le coût de fabrication des produits, l'expédition représente la dépense la plus importante pour la plupart des détaillants. Il est donc compréhensible qu'ils cherchent à réduire les coûts là où ils le peuvent. Cependant, en confiant des aspects critiques de leur infrastructure technologique à des fournisseurs qui n'ont pas fait leurs preuves, ils risquent de perturber leur processus d'exécution et de compromettre l'expérience client.

« Les plus grandes marques mondiales font confiance à nShift pour la gestion de leurs infrastructures critiques. Nous sommes un partenaire de long terme pour nos clients depuis plus de 30 ans. Les détaillants, les boutiques en ligne et les entrepôts peuvent compter sur nShift pour prévenir toute défaillance de leurs services essentiels à des moments critiques. Notre logiciel permet à notre clientèle de gérer la livraison de millions de colis chaque mois. »

Le rapport explique également qu'un bon logiciel de gestion de livraison ne se contente pas de prévenir les perturbations. Il peut aider les détaillants, les boutiques en ligne et les entrepôts à garantir :

Des expériences client exceptionnelles ? les options de livraison proposées aux clients lors du checkout doivent leur assurer une livraison de leurs colis adaptée à leurs besoins. Ils doivent pouvoir choisir de privilégier le coût, la rapidité ou la durabilité à chaque livraison. Un bon logiciel permet de suivre les colis à chaque étape de leur livraison et permet aux détaillants d'envoyer des communications personnalisées à leurs clients finaux.

? les options de livraison proposées aux clients lors du checkout doivent leur assurer une livraison de leurs colis adaptée à leurs besoins. Ils doivent pouvoir choisir de privilégier le coût, la rapidité ou la durabilité à chaque livraison. Un bon logiciel permet de suivre les colis à chaque étape de leur livraison et permet aux détaillants d'envoyer des communications personnalisées à leurs clients finaux. Un déploiement rapide ? facilité par une intégration simple aux stacks technologiques existantes des détaillants et de vastes bibliothèques de transporteurs. La création manuelle de bibliothèques de transporteurs peut considérablement augmenter le temps et le coût de déploiement d'un logiciel de gestion de livraison. Il est préférable de choisir un fournisseur de technologie qui dispose déjà d'une gamme de transporteurs.

? facilité par une intégration simple aux stacks technologiques existantes des détaillants et de vastes bibliothèques de transporteurs. La création manuelle de bibliothèques de transporteurs peut considérablement augmenter le temps et le coût de déploiement d'un logiciel de gestion de livraison. Il est préférable de choisir un fournisseur de technologie qui dispose déjà d'une gamme de transporteurs. Des capacités de bout en bout ? une suite unique couvrant l'ensemble du processus de gestion de la livraison limite le risque d'erreurs et améliore l'efficacité globale, car chaque composant est conçu pour fonctionner avec les autres.

? une suite unique couvrant l'ensemble du processus de gestion de la livraison limite le risque d'erreurs et améliore l'efficacité globale, car chaque composant est conçu pour fonctionner avec les autres. Des retours qui fidélisent ? quatre clients sur cinq arrêtent d'acheter auprès des marques dont le processus de retour ne répond pas à leurs attentes. Bien conçues, les politiques de retour peuvent réduire les coûts tout en convertissant jusqu'à 30 % des demandes de remboursement en échanges.

Lisez le rapport complet « Les dangers d'une gestion de la livraison "au rabais" : coûts cachés et opportunités manquées auxquels s'exposent les détaillants lorsqu'ils optent pour un logiciel de livraison de colis non éprouvé et " bon marché" ». https://nshift.com/fr-fr/transparent-costs-guide

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des livraisons dans le nuage permettant l'expédition et le retour sans friction de près d'un milliard d'envois dans 190 pays chaque année. Les logiciels de nShift sont utilisés dans le monde entier par des expéditeurs du commerce électronique, de la vente au détail, de l'industrie et des 3PL. L'entreprise a son siège à Londres et à Oslo. Elle emploie plus de 500 personnes dans ses bureaux de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni, de Pologne, des Pays-Bas, de Belgique et de Roumanie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

19 avril 2023 à 07:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :