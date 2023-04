Lattice étend sa gamme de FPGA faible consommation avec le lancement des FPGA de contrôle système avancé MachXO5T-NX





Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader de la programmation faible consommation, a présenté aujourd'hui la famille Lattice MachXO5Ttm-NX de FPGA de contrôle système avancé, conçus pour répondre aux défis des clients liés à la complexité croissante de conception de la gestion des systèmes. Les MachXO5T-NX sont les tout derniers FPGA faible consommation basés sur la plateforme Lattice Nexustm et offrent une connectivité avancée avec PCIe®, des ressources de logique et de mémoire accrues ainsi qu'une sécurité améliorée. En plus de dominer le marché en termes d'efficacité énergétique, de taille et de fiabilité, ces nouveaux FPGA faible consommation étendent le leadership de longue date de Lattice dans les FPGA de contrôle pour englober un plus vaste ensemble de conceptions de fonctions de contrôle et d'applications destinées aux réseaux d'entreprise, à la vision artificielle et à l'IoT industriel.

« Avec l'accélération du rythme de l'innovation technologique et la complexité grandissante des conceptions de gestion des systèmes, les besoins de capacités de traitement avancées augmentent », a déclaré Dan Mansur, vice-président du marketing produits de Lattice Semiconductor. « Les FPGA Lattice MachXO5T-NX confèrent à nos clients plus de capacité, des E/S plus rapides et des fonctions de sécurité améliorées dans des formats réduits à faible consommation pour les aider à simplifier l'intégration système tout en conservant l'efficacité énergétique, la compatibilité et les performances. »

Principales caractéristiques et performances des nouveaux FPGA faible consommation Lattice MachXO5T-NX :

Contrôle des FPGA via PCIe Interfaces PCIe Gen 2 renforcées entre le processeur hôte et le FPGA de contrôle.

Ressources de logique et de mémoire augmentées Jusqu'à 3,4 fois plus de mémoire intégrée (7,2 Mo) que les FPGA concurrents de catégorie similaire, ce qui réduit le besoin de mémoire externe. Jusqu'à 100 fois plus de mémoire flash utilisateur dédiée (57 Mo) que les FPGA concurrents de catégorie similaire pour stocker des données et paramètres critiques. Jusqu'à 100 fois moins de taux d'erreur logicielle que les FPGA concurrents de catégorie similaire, ce qui améliore la fiabilité du système concernant les applications critiques pour la sécurité.

Des E/S programmables robustes Capacité de relever les défis des processeurs et SoC modernes qui ne prennent pas en charge la signalisation des puissantes E/S 3,3 V pour pouvoir communiquer avec de nombreux autres périphériques du système. Jusqu'à 291 E/S à usage général qui prennent en charge la configuration d'E/S précoce et proposent des fonctionnalités supplémentaires telles que SGMII 1,25 Gbit/s, la fonction de pull-down par défaut, la prise à chaud et la vitesse de balayage programmable pour une conception de carte simplifiée.

Une sécurité de pointe Démarrage multiple sur puce avec chiffrement de flux binaire (AES256) et authentification (ECC256). Des capacités de sécurité d'exécution actuellement indisponibles chez les FPGA concurrents de catégorie similaire.



Les FPGA MachXO5T-NX échantillonnent dès maintenant et sont pris en charge par la dernière version du logiciel de conception Lattice Radiant®.

Pour plus d'informations sur les technologies mentionnées plus haut, veuillez consulter :

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d'exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour plus d'informations sur Lattice, rendez-vous sur www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo ou Youku.

19 avril 2023 à 07:40

