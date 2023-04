Einride permet le passage au fret durable au Royaume-Uni





Einride, société de mobilité de fret qui fournit des technologies numériques, électriques et autonomes, annonce aujourd'hui l'expansion de ses activités au Royaume-Uni. Il s'agit d'un moment charnière pour le Royaume-Uni, où environ 1,4 milliard de tonnes de marchandises sont transportées par la route chaque année à travers le pays, et où le transport routier est responsable de plus de 20 % des émissions nationales de carbone. Le ministère britannique des Transports cherche actuellement à construire un avenir durable du fret, dans lequel les marchandises sont acheminées par des moyens rentables, fiables, résilients, transparents et net zéro, une vision que partage Einride.

Propulser le Royaume-Uni vers l'objectif net zéro

Grâce à un écosystème de produits comprenant la plateforme intelligente Einride Saga, des flottes électriques et autonomes, des infrastructures de recharge et des réseaux de connectivité, Einride fournira au Royaume-Uni une nouvelle solution durable de fret routier de bout en bout. Avec ces technologies, Einride établira un réseau régional de mobilité de fret le long des autoroutes M1, M5 et M6 entre les grandes villes métropolitaines de Londres, Sheffield, Manchester, Birmingham et Bristol. Son point de départ sera le « Triangle d'or de la logistique » des Midlands, qui se trouve à moins de quatre heures de route de 90 % de la population britannique et contient une part importante des installations logistiques et d'entreposage du pays.

« Le Royaume-Uni a toujours été à l'avant-garde de l'histoire des transports. Un mouvement efficace et innovant des marchandises a toujours fait partie intégrante de la croissance et de la prospérité du Royaume-Uni, les Britanniques étant les pionniers du système ferroviaire et des réseaux de canaux », déclare Robert Falck, fondateur et PDG d'Einride. « Nous sommes honorés d'être ici, de nous associer à des partenaires locaux pour cimenter le statut du Royaume-Uni en tant que pionniers des transports et, en fin de compte, aider le pays à atteindre ses objectifs net zéro. »

Premier partenariat commercial avec la marque Walkers de PepsiCo

PepsiCo, premier partenaire commercial d'Einride au Royaume-Uni, prévoit un déploiement initial au moyen de camions électriques connectés Einride entre ses sites de fabrication Walkers à Leicester et Coventry. Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, la flotte de camions, propulsée par la plateforme intelligente Saga d'Einride, couvrira plus de 750 000 milles, auparavant alimentés par des combustibles fossiles, réduisant ainsi l'équivalent de plus de 1 600 tonnes d'émissions de CO2.

« Chez PepsiCo, nous nous engageons à réduire l'impact environnemental de notre entreprise, avec pour objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2040 dans le cadre de notre programme PepsiCo Positive », déclare Archana Jagannathan, responsable du développement durable chez PepsiCo UK. « Notre partenariat avec Einride est une petite mais importante étape vers cette ambition, qui nous aidera à faire des progrès significatifs dans le transport durable. Avec ce déploiement initial, nous sommes impatients de mieux comprendre le rôle potentiel que les camions électriques peuvent jouer dans nos opérations de transport. »

Les réseaux accélèrent l'accès à l'électrification

Comme sur d'autres marchés, l'écosystème de fret britannique d'Einride fonctionnera sur un réseau planifié, optimisé et surveillé par l'intermédiaire de la plateforme Einride Saga. Ce concept de réseau simplifie la gestion du fret sur de longues distances et élimine les inefficacités par ailleurs typiques de l'industrie, avec des transferts intelligents signifiant que les marchandises n'ont pas à être retardées en raison de recharges de batterie ou d'un changement de chauffeur. Einride assume la responsabilité globale de tous les points de contact logistiques, allant de logiciels intelligents à une infrastructure de charge fiable en passant par des services de maintenance afin de fournir un service holistique et de haute qualité.

Einride prévoit d'établir un vaste réseau de partenaires à mesure de son expansion au Royaume-Uni et en Irlande, reliant des expéditeurs et des opérateurs supplémentaires, ce qui permettra une mise à l'échelle rentable du réseau ainsi que de plus importantes économies sur les émissions. Une fois la masse critique de volumes de transport atteinte, l'expansion du réseau sera soutenue par l'optimisation algorithmique fournie par Einride Saga et par l'introduction de technologies autonomes humaines, telles que des camions lourds sans cabine d'Einride, surveillés par un opérateur à distance.

Le lancement d'aujourd'hui fait suite à l'expansion d'Einride en 2022 en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Norvège. La société est le principal opérateur de fret électrique lourd en Suède et aux États-Unis et, sur l'ensemble de ses marchés, Einride exploite des flottes pour des géants de l'industrie tels que Maersk, AB InBev, Lidl et GE Appliances, une société Haier. Depuis l'électrification de leur fret routier avec Einride, les partenaires ont constaté jusqu'à 95 % de réduction des émissions de CO2, tout en restant compétitifs en termes de coûts.

