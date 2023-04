Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une mise à jour concernant les négociations collectives et les perturbations de services





OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - Des ministres fédéraux tiendront un point de presse afin de fournir une mise à jour concernant les négociations collectives et les perturbations de travail dans l'Administration publique centrale et à l'Agence du revenu du Canada. Les ministres suivants présenteront de brèves remarques et répondront aux questions des médias?:

L'honorable Mona Fortier , présidente du Conseil du Trésor du Canada

, présidente du Conseil du Trésor du L'honorable Karina Gould , ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social L'honorable Diane Lebouthillier , ministre du Revenu national

, ministre du Revenu national L'honorable Sean Fraser , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Séance d'information technique?:

Le point de presse sera précédé d'une séance d'information technique sous embargo avec des hauts fonctionnaires des ministères suivants?:

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada?

Emploi et Développement social Canada?

Agence du revenu du Canada

Anciens combattants Canada

Immigration, Refugiés, et Citoyenneté Canada?

Services aux Autochtones Canada?

Transports Canada?

Pour recevoir les documents d'information à l'avance, veuillez vous inscrire auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor à [email protected]. En s'inscrivant, les participants acceptent de garder les documents sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse ministérielle.

Date

Le 19 avril 2023

Heure (HAE)

11 h 00 à 12 h 00

Séance d'information technique pour les médias (sous embargo)?

12 h 30 à 13 h 00

Point de presse des ministres (l'embargo est levé)??

Endroit

Les coordonnées seront communiquées au moment de l'inscription.

