Imaflex annonce des résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022 et fournit une mise à jour de ses activités





Annonce d'un résultat net record pour un troisième exercice consécutif

Points saillants

Résultat net record de 9,1 millions de dollars pour l'exercice 2022 (RPA dilué 1 : 0,18 $), contre 8,4 millions de dollars (RPA dilué : 0,16 $) en 2021

Résultat net de 0,5 million de dollars au quatrième trimestre, en baisse par rapport à 1,6 million de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent

Des produits des activités ordinaires de 111,5 millions de dollars pour l'exercice 2022, en hausse de 3,8 %, et de 21,8 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 15,3 %

Les marges brutes se sont maintenues, demeurant essentiellement inchangées au quatrième trimestre et pour l'exercice 2022 par rapport aux périodes correspondantes en 2021

Dépenses en immobilisations de 14,6 millions de dollars en 2022, surtout pour l'achat d'équipement, tout en générant des flux de trésorerie disponibles 2 de 2,7 millions de dollars

La trésorerie disponible pour les activités d'exploitation a totalisé 17,1 millions de dollars à la clôture de l'exercice, notamment un solde de trésorerie de 7,5 millions de dollars ainsi qu'un montant de 9,6 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex

Les achats d'équipement précédemment annoncés commencent à être livrés. La première extrudeuse et l'appareil pour revêtement métallique sont en train d d'être installés et les deux autres extrudeuses devraient être livrées au troisième et au quatrième trimestres de 2023

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX), annonce des résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre (T4) et l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« Nous avons continué à démontrer que nous étions en mesure de générer des résultats solides et rentables en 2022, tout en prenant des mesures importantes en vue d'assurer la croissance future par un apport plus élevé que les données historiques » souligne M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Les produits des activités ordinaires ont augmenté de 3,8 % par rapport à l'exercice 2021, alors que le résultat net a augmenté de 9,1 % et que les flux de trésorerie sont demeurés solides. Ces résultats ont été atteints malgré un environnement d'exploitation difficile au second semestre de 2022 attribuable aux turbulences économiques, à une éclosion de COVID dans l'usine d'Imaflex à Montréal et au délai temporaire des ventes à un client important exigeant la reformulation de son produit. Les temps difficiles mettent à l'épreuve la solidité et la force de caractère, et grâce au travail acharné de notre équipe engagée, nous avons maintenu le cap et affiché encore une fois une rentabilité record pour l'exercice ».

_______________________________

1 Résultat par action : d'après le nombre moyen pondéré dilué d'actions en circulation 2 Se reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après. RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement Flux de trésorerie disponibles : les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos le 31 décembre Exercices clos le 31 décembre En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou à moins d'indication contraire) 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Produits des activités ordinaires 21 778 25 707 (15,3) % 111 534 107 477 3,8 % Marge brute 3 330 3 903 (14,7) % 18 047 17 401 3,7 % Charges de vente et administratives 2 024 1 673 21,0 % 8 003 6 940 15,3 % Autres gains et pertes 189 68 177,9 % (1 531) 165 (1 027,9) % Résultat net 500 1 640 (69,5) % 9 125 8 365 9,1 % Résultat par action de base 0,01 0,03 (66,7) % 0,18 0,17 5,9 % Résultat par action dilué 0,01 0,03 (66,7) % 0,18 0,16 12,5 % Marge brute 15,3 % 15,2 % 0,1 pp 16,2 % 16,2 % 0,0 pp Charges de vente et administratives (en % des produits des activités ordinaires) 9,3 % 6,5 % 2,8 pp 7,2 % 6,5 % 0,7 pp RAIIA2 (excluant les opérations de change) 2 328 3 289 (29,2) % 14 089 14 186 (0,7) % RAIIA 2 139 3 221 (33,6) % 15 620 14 021 11,4 % Marge du RAIIA 9,8 % 12,5 % (2,7) pp 14,0 % 13,0 % 1,0 pp

____________________________ 2 Se reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après. RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement Flux de trésorerie disponibles : les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

Survol financier : trimestre et exercice clos le 31 décembre

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 21,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022, en baisse de 15,3 % par rapport à 25,7 millions de dollars en 2021. La diminution est attribuable à la baisse des volumes et de la tarification des produits, ce qui concorde avec la diminution du coût de la résine. Cette diminution a été compensée en partie par une fluctuation favorable des taux de change d'un exercice à l'autre et d'une hausse marquée des ventes des pellicules métallisées, des sacs à rebuts et des sacs en rouleau. Pour le trimestre, les turbulences économiques, un ralentissement temporaire attribuable à un important client qui a demandé à ce que son produit soit reformulé et une éclosion de COVID dans l'usine d'Imaflex à Montréal en Septembre 2022 ont continué à avoir une incidence sur les produits des activités ordinaires du trimestre, laquelle s'est fait ressentir au quatrième trimestre.

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 111,5 millions de dollars pour l'exercice 2022, en hausse de 3,8 % par rapport aux produits des activités ordinaires de 107,5 millions de dollars en 2021. Cette croissance résulte de la tarification des produits, attribuable surtout à la transition vers une gamme de produits à valeur ajoutée plus élevée. Les ventes de pellicules métallisées ont été particulièrement fortes, reflétant la force de l'offre diversifiée de produits de la Société. Cette progression a été en partie contrebalancée par les volumes de ventes moins élevés au second semestre de 2022 découlant des turbulences économiques et des autres facteurs dont il a été question pour le trimestre considéré.

Puisque Imaflex n'a pas de contrats à long terme, elle est en mesure d'ajuster les prix des produits selon le coût d'achat de la résine et le marché.

Marge brute

La marge brute pour le trimestre considéré s'est chiffrée à 3,3 millions de dollars, en baisse de 14,7 % comparativement à 3,9 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ceci étant dit, exprimée en pourcentage des ventes la marge brute a été légèrement supérieure en 2022, correspondant à 15,3 % des ventes, comparativement à 15,2 % des ventes en 2021. Cette hausse découle surtout d'un chiffre d'affaires moins élevé, d'une fluctuation favorable des taux de change d'un exercice à l'autre et des efforts soutenus de la Société visant à stimuler les ventes de produits à valeur ajoutée plus élevée.

Pour l'exercice 2022, la marge brute s'est établie à 18,0 millions de dollars, ou 16,2 % des ventes, en hausse de 3,7 % par rapport à 17,4 millions de dollars, ou 16,2 % des ventes, en 2021. Tout comme pour le trimestre considéré, les résultats de l'exercice complet ont subi l'effet positif des fluctuations des taux de change d'un exercice à l'autre et de la transition continue de la Société vers des produits de valeur plus élevée. De plus, la Société a bénéficié des initiatives continues visant à favoriser les gains d'efficacité sur le plan de l'exploitation et à accroître ses capacités de production à l'échelle de l'entreprise. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les pressions inflationnistes, incluant des surcharges de carburant de la part des transporteurs et de certains fournisseurs ainsi que des coûts d'emballage et autres coûts plus élevés.

Charges d'exploitation



Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 2,0 millions de dollars pour le trimestre considéré, en hausse de 21 % par rapport à 1,7 million de dollars pour le trimestre correspondant en 2021. Cette hausse résulte surtout de l'embauche de personnel et de diverses charges non récurrentes. Exprimées en pourcentage des ventes, les charges de vente et administratives ont également augmenté, atteignant 9,3 % pour le trimestre considéré, en comparaison à 6,5 % pour le trimestre correspondant en 2021. Cette augmentation découle surtout de la hausse des charges susmentionnées et de la baisse des produits des activités ordinaires du trimestre considéré.

Pour l'exercice 2022, les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 8,0 millions de dollars, ou 7,2 % des ventes, en comparaison à 6,9 millions de dollars, ou 6,5 % des ventes, en 2021. L'augmentation d'un exercice à l'autre résulte en grande partie des mêmes raisons que pour le trimestre considéré, de même que de certaines charges non récurrentes engagées au cours du premier trimestre de 2022. Ces charges rendent compte de l'embauche de directeurs d'exploitation au début de 2022 et de la hausse de certains salaires afin que nous demeurions concurrentiels sur le marché.

Imaflex a inscrit d'autres pertes de 189 000 $ pour le trimestre, dont des pertes de change de 230 000 $ compensées en partie par un produit d'intérêts de 41 000 $. Pour le trimestre correspondant de 2021, les pertes de change s'étaient établies à 68 000 $.

Pour l'exercice 2022, Imaflex a inscrit d'autres gains de 1,5 million de dollars comparativement à d'autres pertes de 165 000 $ en 2021, donnant lieu à un écart favorable de 1,7 million de dollars d'un exercice à l'autre. Cette hausse des gains en 2022 est attribuable aux fluctuations des taux de change découlant de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien et du produit d'intérêts inscrit pour le trimestre considéré dont il a été question précédemment. La majorité des gains et pertes de change de la Société ont un effet sur les éléments hors trésorerie et sont liés à des soldes intersociétés dont la Société peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA



Le résultat net du trimestre considéré s'est établi à 0,5 million de dollars, en baisse par rapport à 1,6 million de dollars au quatrième trimestre de 2021. La diminution d'un exercice à l'autre découle de la baisse de la marge brute et de la hausse des charges de vente et administratives.

Pour l'exercice 2022, la Société a généré un résultat net de 9,1 millions de dollars, en hausse de 9,1 % en comparaison au résultat net de 8,4 millions de dollars en 2021. L'augmentation est surtout attribuable aux gains de change et à la marge brute plus élevée en raison de l'engagement d'Imaflex envers des produits à valeur ajoutée plus élevée, facteurs compensés en partie par la hausse des charges de vente et administratives.

Le RAIIA s'est établi de 2,1 millions de dollars, ou 9,8 % des ventes, pour le trimestre considéré, en baisse comparativement à 3,2 millions de dollars, ou 12,5 % des ventes, en 2021. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 2,3 millions de dollars, ou 10,7 % des ventes, pour le trimestre considéré, en baisse comparativement à 3,3 millions de dollars, ou 12,8 % des ventes, en 2021.

Pour l'année civile de 2022, le RAIIA s'est chiffré à 15,6 millions de dollars (soit 14,0 % des ventes), alors qu'il s'établissait à 14,0 millions de dollars (soit 13.0 % des ventes) au cours de la même période de l'exercice précédent. Compte non tenu de l'effet de change, le RAIIA s'est chiffré à 14,1 millions de dollars (soit 12,6 % des ventes) pour l'exercice en cours, en légère baisse comparativement à 14,2 millions de dollars (soit 13,2 % des ventes) en 2021. La marge du RAIIA pour 2022 a subi les effets de la hausse du chiffre d'affaires.

Liquidités et ressources en capital



Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation ont atteint 4,7 millions de dollars pour le trimestre considéré, une hausse importante en comparaison aux flux de 1,4 million de dollars générés au quatrième trimestre de 2021. Cette augmentation est surtout attribuable à la variation du fonds de roulement, liée surtout aux stocks, et aux créances clients et autres débiteurs. Cette hausse a été contrebalancée en partie par la baisse du résultat net pour le trimestre considéré par rapport au trimestre correspondant en 2021.

Pour l'exercice 2022, les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation ont atteint 17,3 millions de dollars, une hausse marquée par rapport à 8,0 millions de dollars en 2021. Cette augmentation découle des mêmes raisons que celles indiquées pour le trimestre considéré, en partie contrebalancée par la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des fluctuations des taux de change.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie pour ses activités d'exploitation s'est établie à 17,1 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 7,5 millions de dollars et de 9,6 millions de dollars aux termes de la marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex. Cette solide position a été atteinte malgré des paiements de 4,7 millions de dollars au cours du trimestre considéré aux fins d'importants achats d'équipement annoncés au deuxième trimestre de 2022. Ces investissements ont permis à la Société d'accroître sa capacité de production et d'augmenter ses ventes et sa rentabilité.

Mise à jour sur ADVASEALMD



Le 7 novembre 2022, Imaflex a annoncé avoir présenté la demande d'homologation d'ADVASEALMD auprès de l'Environmental Protection Agency (l'« EPA ») des États-Unis aux fins d'approbation à titre de nouvelle préparation de pesticide physique. Parallèlement à cette demande, la Société a demandé l'homologation des matières actives requises aux fins de l'approbation à titre de pesticides génériques dans la fabrication d'ADVASEALMD. Le processus de révision de l'EPA devrait prendre environ un an, période au cours de laquelle nous mettrons la dernière main à notre stratégie de mise en marché.

Perspective de la direction



Imaflex a entamé l'exercice 2023 dans un environnement d'exploitation toujours difficile. « Ceci étant dit, le niveau des commandes a été plus solide récemment et nous avons constaté une hausse notable des ventes à certains clients importants » de préciser M. Abbandonato. « Nous avons bon espoir que cela se traduira par une vigueur accrue dans l'avenir, surtout au second semestre de 2023. En outre, la Société a commencé à recevoir une partie de l'équipement faisant part des importants investissements annoncés en 2022, ce qui permettra à la Société d'augmenter sa capacité et la gamme de produits qu'elle peut produire, stimulant ainsi la croissance des ventes et de la rentabilité. La première des trois extrudeuses et un appareil pour revêtement métallique sont en train d'être installés à notre usine de Victoriaville, tandis que les deux autres extrudeuses seront livrées aux troisième et quatrième trimestres de 2023. Nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme et nous sommes encouragés par les assises favorisant la croissance que nous avons établies dans les récentes années. Grâce à de solides bases, des flux de trésorerie impressionnants et à une vision claire de la réussite continue, Imaflex a la souplesse financière pour réaliser ses initiatives de croissance tout en composant avec un contexte économique incertain ».

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS



Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à des mesures non définies selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement), le RAIIA excluant les gains et pertes de change et les flux de trésorerie disponibles.

Même si le RAIIA et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures non conformes aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers les utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. Les définitions du RAIIA et des flux de trésorerie disponibles utilisées par la Société peuvent différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doivent donc être prises isolément.

À propos d'Imaflex



Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective



Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

