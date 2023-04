NIPPON KINZOKU lance la commercialisation de tubes à petit diamètre dotés d'une haute précision sur la surface intérieure





NIPPON KINZOKU CO.,LTD. (TOKYO : 5491) (siège social : Minato-ku, Tokyo) a annoncé la commercialisation d'un tuyau à petit diamètre avec une «?surface intérieure de haute précision?» (tuyau fin) d'un diamètre intérieur de 0,5 mm.

Les tuyaux intérieurs de haute précision sont fabriqués en insérant un dé dans le diamètre intérieur puis en l'étirant. Si le diamètre intérieur est plus petit, même si le dé est inséré, l'épaisseur change durant l'étirage et le comportement du dé à l'intérieur du tuyau sera instable, ce qui entravera l'augmentation de la précision de la surface intérieure. Cette fois, nous avons mis au point une nouvelle méthode de fabrication qui permet d'obtenir une surface intérieure de bonne qualité, même avec un diamètre intérieur de 0,5 mm. Ainsi, les clients ayant besoin de tuyaux à petit diamètre et à paroi épaisse dotés de surfaces intérieures de haute précision ont la possibilité de réduire les traitements de la surface intérieure tels que le polissage ou le revêtement, ce qui contribue à la fois à la réduction des coûts et à la préservation des ressources.

Schéma du tube à petit diamètre avec une surface intérieure de haute précision 1. Caractéristiques (1) La rugosité de la surface intérieure est nettement améliorée par rapport a celle des produits conventionnels. (2) La surface intérieure présente une forme adéquate qui se rapproche d'un cercle parfait. (3) Sa qualité dans le sens longitudinal est également stable, et aucun changement de qualité n'est observé, même lorsque l'on soumet une bobine de 400 m, de la pointe à l'extrémité, à une évaluation tous les 100 m. 2. Qualités et dimensions d'acier compatibles Type d'acier : Acier inoxydable austénitique (SUS316L, SUS304, etc.) Dimensions : Diamètre extérieur : 0,79 mm (1/32 po) à 1,59 mm (1/16 po) Diamètre intérieur : 0,50 mm à 1,25 mm Format du produit : Bobine ou tube droit (L=Max 2 000 mm, veuillez vous renseigner à part pour des longueurs supérieures).

Nous avons reçu des demandes de la part de fabricants d'instruments de mesure et d'appareils médicaux qui ont besoin d'un contrôle précis et régulier du débit dans des tubes à petit diamètre avec des surfaces intérieures à haute précision, et nous sommes en train de distribuer des échantillons et envisageons une production de masse.

À propos de NIPPON KINZOKU CO.,LTD.

Les tubes de précision (tubes fins) de qualité optimale (rugosité de la surface intérieure, rondeur, rectitude, précision dimensionnelle, etc.) selon le type d'utilisation prévu sont utilisés comme des composants essentiels dans de nombreux domaines. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

