Square transforme les appareils Android en une puissante technologie de paiement





Square lance aujourd'hui Tap to Pay sur Android. Destinée aux commerçants de France, cette nouvelle technologie permet aux entreprises d'accepter en toute sécurité les paiements sans contact avec un appareil Android compatible, et ce, sans frais supplémentaires.

Avec Tap to Pay sur Android, Square facilite encore la vente en personne pour les nouveaux commerçants et les entreprises établies. En utilisant leurs appareils Android compatibles, les commerçants ouvrent simplement l'application Solution PDV Square, Rendez-vous Square, Square pour restaurants ou Factures Square, saisissent le montant de la vente, et présentent leur smartphone au client. L'acheteur voit ensuite le montant total dû et le symbole de paiement sans contact. Il peut choisir de finaliser le paiement avec une carte bancaire ou un portefeuille numérique tel que Google Pay.

« La mise en place de Tap to Pay sur Android représente une avancée de taille pour les petits commerçants comme moi. Cette technologie fournit une méthode rapide, sûre et pratique permettant à mes clients de réaliser des achats sans avoir besoin d'un lecteur de carte supplémentaire », a confirmé Aaly Tihane, artisan français et participant au programme Early Access. « Alors que la popularité des portefeuilles numériques et des modes de paiement sans contact ne cesse de croître parmi mes clients, l'intégration de Tap to Pay sur Android m'a permis de répondre de manière efficace à ces préférences de paiement en constante évolution. En proposant à mes clients une expérience de paiement rapide et sans tracas, je peux me démarquer de mes concurrents et m'assurer de ne manquer aucune vente. »

Alimenté par le logiciel élégant et intuitif de Square, Tap to Pay sur Android offre aux commerçants une solution mobile flexible qui peut s'adapter à n'importe quel environnement tout en répondant aux préférences évolutives des consommateurs pour les paiements sans contact. Les consommateurs bénéficient aussi du logiciel Square, créateur d'une expérience de paiement fluide et simple qui leur fournit toutes les informations nécessaires pour les aider à finaliser leur achat en toute confiance. Tap to Pay sur Android utilise les fonctionnalités intégrées de la plateforme Square pour maintenir les données de l'entreprise et des clients privées et sécurisées. Lorsqu'un paiement est traité, aucun numéro de carte bancaire n'est stocké sur le téléphone du commerçant. Tout se fait en accord avec les normes de sécurité élevées de Square.

Daniel Nicolas, responsable des ventes chez Square en Europe, a déclaré : « Avec le lancement de Tap to Pay sur Android, nous proposons un moyen de paiement facile d'accès pour les entreprises de toutes tailles. Aucun achat de matériel n'est nécessaire, de sorte que les entreprises peuvent simplement se servir d'un appareil que la plupart d'entre nous utilise déjà quotidiennement : notre téléphone. On peut traiter les ventes, où que l'on soit. Avec 73 % des appareils mobiles en France fonctionnant sous Android, le lancement de Tap to Pay offre de nombreuses opportunités aux micro entreprises et PME. Non seulement cela simplifie le processus de paiement pour les clients, mais cela rend aussi les entreprises plus agiles. C'est une étape importante qui facilite les ventes pour les entreprises françaises, où qu'elles se trouvent. »

Les commerçants Square et les nouveaux commerçants peuvent commencer à utiliser Tap to Pay sur Android dès aujourd'hui en téléchargeant le logiciel de point de vente Solution PDV Square sur les appareils Android compatibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur squareup.com/fr/fr.

À propos de Square

Square aide les commerçants à gérer et développer leur entreprise plus facilement grâce à son écosystème intégré de solutions de vente. Square propose un logiciel spécialement conçu pour gérer les opérations des restaurants, de vente et de services professionnels, des outils d'e-commerce polyvalents, des services financiers et des produits bancaires intégrés, une fonctionnalité de paiement fractionné avec Afterpay (Clearpay), des solutions de gestion du personnel et de la paie, et bien plus encore. Le tout fonctionne de façon intégrée pour faire gagner du temps aux commerçants et réduire leurs efforts. Des millions d'entreprises à travers le monde font confiance à Square pour développer leurs ventes et prospérer. Square fait partie de Block, Inc. (NYSE : SQ), une société technologique mondiale spécialisée dans les services financiers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.squareup.com/fr/fr/ .

Square, nom commercial de Squareup International Limited, est supervisée par la Banque Centrale d'Irlande.

19 avril 2023 à 06:05

