HORAIRE DU JEUDI 20 AVRIL 2023 25e SALON VISEZ DROIT DU BARREAU DE MONTRÉAL

Droit des aînés | Embrassons le gris : Dignité, sécurité et l'autonomie en vieillissant

Conférence visant à éduquer le grand public et les professionnels sur le droit des personnes âgées. L'objectif est de prévenir l'exploitation et les abus dont elles peuvent être victimes. Animée par

Immigration : les statuts et les réalités

Conférence faisant un état des lieux de toutes les procédures en vigueur pour présenter une demande d'asile au Canada (différents délais de traitement, conséquences de l'Entente sur les tiers pays sûrs et entrées par le chemin Roxham). Animée par M e Stéphane Handfield.