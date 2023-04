Les stagiaires en conception Web de WAcademy ont développé avec succès plus de 30 000 sites Web gratuits pour les PME mondiales





DUBLIN, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- WAcademy a officiellement créé des sites web gratuits pour plus de 30 000 petites et moyennes entreprises dans plus de 70 pays. La société de technologies de l'éducation (EdTech) prévoit une croissance constante dans les années à venir afin d'élargir sa communauté de stagiaires et de servir davantage de PME.

« Cette étape prouve que nous créons de la valeur, et nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer de nouveaux services et de nous étendre à de nouvelles zones géographiques tout en mondialisant le marché des stages », a déclaré Gediminas Jankauskas, fondateur de WAcademy.

En 2017, WAcademy a lancé des stages de conception et de développement WordPress et s'est rapidement transformée en une entreprise EdTech avec une approche innovante de la construction de sites Web et de la formation de concepteurs de sites Web. « Nos stagiaires ont acquis de l'expérience et des compétences beaucoup plus rapidement en travaillant sur des projets réels, nous avons donc jugé très utile de les mettre en relation avec des PME via notre programme de stages », a commenté M. Jankauskas.

La création de sites Web d'entreprise et de commerce électronique peut représenter un défi de taille pour les PME. Engager un concepteur de sites Web professionnel peut coûter entre 1 000 et 3 000 dollars par site, et il n'y a pas d'assistance à la maintenance par la suite. Les constructeurs de sites Web coûtent environ 20 à 30 dollars par mois, mais ils proposent des services limités et les frais continuent de s'accumuler au fil du temps.

Le programme de stage de WAcademy soutient les PME en leur fournissant des services gratuits de conception de sites web tout en assurant une formation professionnelle aux stagiaires. C'est ainsi que la société a réussi à accompagner plus de 30 000 clients et à former des centaines de stagiaires.

L'EdTech dépasse les frontières de l'éducation

La mission de WAcademy est de soutenir les PME tout en formant les concepteurs Web de demain. « L'EdTech rendent l'éducation accessible à tous ceux qui ont accès à Internet. Cette technologie représente l'avenir et transformera le marché de l'emploi en un marché véritablement mondial », a ajouté M. Jankauskas.

En 2023, WAcademy proposera une plateforme qui facilitera la coordination entre les stagiaires situés dans le monde entier et les entreprises clientes, dont le nombre devrait doubler cette année. WAcademy a pour objectif de mondialiser le marché des stages et de devenir, dans les prochaines années, la première plateforme de stages au monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wacademy.io.

À propos de WAcademy

WAcademy Ltd. est une société EdTech basée dans cinq bureaux dans le monde qui permet aux concepteurs de sites Web en herbe et aux PME de se perfectionner. La société dispense une formation et une expérience professionnelle réelle aux concepteurs de sites Web débutants par l'intermédiaire du programme de stages WAcademy. Parallèlement, elle fournit aux PME des services professionnels de conception et de maintenance de sites Web.

