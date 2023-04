Hyundai Mobis développe le premier dispositif d'affichage rétractable pour véhicules au monde





Il peut être déroulé jusqu'à 30 pouces et dispose de quatre modes de conduite avec différentes tailles d'écran en résolution QHD.

Sa structure légère donne au dispositif d'affichage un avantage concurrentiel majeur et lui permet d'être affiché n'importe où ; ce qui devrait révolutionner le design intérieur automobile.

Fiabilité et durabilité garanties, attirant des clients internationaux et élargissant considérablement l'écart technologique avec la concurrence.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a réussi à développer le premier dispositif d'affichage rétractable au monde pour les applications automobiles. Les utilisateurs peuvent ajuster la taille de l'affichage en fonction de la situation. Le dispositif d'affichage occupe un espace minimal et devrait, à terme, améliorer considérablement le design intérieur automobile.

Le dispositif d'affichage rétractable dispose d'un écran qui se roule et se déroule pour afficher les informations de conduite, y compris le navigateur. L'écran disparaît lorsque le moteur est éteint ; les conducteurs peuvent dérouler seulement un tiers de l'écran pour n'afficher que les informations de conduite minimum requises. L'affichage est mis à l'échelle aux deux tiers lorsque vous utilisez la navigation ; il peut être commuté en mode plein écran avec le format 16:9 pour regarder des vidéos pendant que le véhicule est garé ou lors de la recharge d'un véhicule électrique.

Après l'avoir partiellement introduit sur le marché des smartphones et des téléviseurs, Hyundai Mobis prévoit d'introduire le dispositif d'affichage rétractable sur le marché automobile et d'obtenir des commandes de l'étranger. Les principaux publics cibles sont les marques de luxe nord-américaines et européennes. La technologie s'est avérée fiable et durable, attirant l'intérêt de nombreux clients dans le monde entier.

Le dispositif d'affichage rétractable sera placé à l'endroit où le système de navigation est actuellement installé. L'affichage occupe un espace minimal, ce qui devrait lui permettre de révolutionner le design intérieur automobile. Dans les véhicules spécialement conçus pour les loisirs et les familles, le dispositif d'affichage peut être installé au plafond entre les sièges avant et arrière et être déroulé, ou il peut aussi être installé latéralement, à côté des sièges.

Le dispositif d'affichage rétractable de Hyundai Mobis est disponible en résolution QHD ou supérieure. La société explique qu'elle peut également faire des écrans de grande taille, de 30 pouces ou plus. La plus grande caractéristique du dispositif d'affichage rétractable est sa structure légère et son volume minimal. Seuls 12 cm (env. 4,7 pouces) de profondeur suffisent pour que le dispositif d'affichage rétractable soit installé près du siège du conducteur.

Actuellement, sur le marché de l'infodivertissement embarqué (IVI), la technologie d'affichage pour le divertissement embarqué est en pleine croissance. Les LCD existants sont de plus en plus remplacés par de grands OLED en plastique de 20 pouces et plus.

Dans cet esprit, Hyundai Mobis s'est penché sur le développement de l'affichage rétractable au cours des deux dernières années. Jusqu'à présent, la société a développé le tableau de bord (cluster), le système Surround View Monitor (SVM) à 360°, l'affichage tête haute (HUD), en se concentrant sur la capacité d'infodivertissement internalisé. Cela a mené au franchissement d'une étape importante dans le développement de la première nouvelle technologie au monde.

Han Young-hoon, vice-président, responsable de la commodité et du contrôle des appareils électroniques chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Nous sommes impatients de changer la donne sur le marché de l'affichage automobile avec notre technologie différenciée. Nous serons pionniers sur le marché mondial en stimulant la tendance des nouvelles technologies d'infodivertissement.

Hyundai Mobis séduit le public sur le marché international avec des innovations révolutionnaires dans le secteur de l'IVI. En l'occurrence, le système Quick Menu Selection , que la société a développé l'année dernière, permet aux utilisateurs de sélectionner des menus en faisant des gestes sans toucher l'écran. L'écran pivotant que Hyundai Mobis a sorti l'année dernière est également le premier dispositif d'affichage au monde qui dispose d'un écran incurvé de grande taille et mobile.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, consultez le site Internet à l'adresse http://www.mobis.co.kr/

