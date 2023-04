Channel Capital Cayman recrute un nouveau directeur pour son équipe de gouvernance de fonds





SYDNEY et GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Channel Capital Cayman, une société du groupe Channel Capital, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe aux îles Caïmans avec la nomination de Martin Laufer en tant que directeur de fonds.

Channel Capital Cayman fournit un service de gouvernance de haute qualité aux fonds d'investissement domiciliés principalement aux États-Unis, aux îles Caïmans et dans d'autres centres financiers offshore. Cette société a été créée pour tirer parti de l'expérience approfondie et spécialisée de son équipe et pour contribuer au respect des obligations réglementaires par le biais d'un service d'administrateur indépendant fiable et hautement personnalisé.

En tant qu'administrateur indépendant expérimenté, Martin a fourni des services de gouvernance de fonds et des services similaires à une variété de fonds d'investissement offshore depuis 2017. Avant de rejoindre Channel Capital Cayman, Martin a travaillé pour le Maples Group où il a été administrateur indépendant pour de nombreuses stratégies de fonds spéculatifs, de capital-investissement et d'infrastructure. De 2010 à 2017, Martin a été gestionnaire de fonds fiduciaire chez BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited, où il a fourni des services fiduciaires et administratifs à un vaste portefeuille de fonds communs de placement, de fonds spéculatifs et de fonds de fonds des îles Caïmans, et a été comptable client senior chez CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited. Avant de s'installer aux îles Caïmans en 2007, Martin a travaillé comme consultant fiscal senior chez KPMG Argentine. Martin est expert-comptable, analyste financier agréé et Certified ESG Analyst® (CESGA).

Les îles Caïmans sont un leader mondial dans l'établissement de fonds offshore en raison de leur neutralité fiscale, de leur économie stable, de leur secteur bancaire sophistiqué et de leur industrie professionnelle des services financiers. Environ 70 % des fonds d'investissement alternatifs non domiciliés aux États-Unis et gérés par des conseillers enregistrés auprès de la SEC américaine sont domiciliés dans les îles Caïmans.

« Nous sommes ravis que Martin rejoigne notre société, a déclaré Mark Cook, directeur exécutif de Channel Capital Cayman.

L'expérience de Martin lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie de l'espace de gouvernance des fonds, des questions de conformité et des nouvelles tendances telles que l'investissement ESG, qui sont essentielles pour gérer les véhicules d'investissement offshore de manière responsable. Il apportera de la profondeur à notre plateforme de gouvernance et travaillera en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à évoluer dans un environnement réglementaire et d'investissement complexe et en constante évolution. »

Mark Cook, directeur des fonds de Channel Capital Cayman, a commenté : « Je suis très heureux de rejoindre Mark et le reste de l'équipe de Channel Capital Cayman. Il est essentiel de se tenir au courant des changements réglementaires et des tendances émergentes de l'industrie et je suis impatient de fournir à nos clients les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour gérer et superviser efficacement leurs investissements en fonds. »

À propos de Channel Capital Cayman

Channel Capital Cayman est un fournisseur indépendant de services d'administration pour les fonds spéculatifs et de capital-investissement mondiaux et les véhicules d'investissement principalement domiciliés dans les îles Caïmans. Cette expertise permet de renforcer la gouvernance en trouvant le bon équilibre entre les investisseurs, les sponsors des fonds et les autres parties prenantes. Nos services sont adaptés aux besoins de chaque conseil d'administration et nous fournissons des services de surveillance et de soutien connexes pour aider les conseils d'administration à devenir plus efficaces.

Notre équipe d'administrateurs assure un service complet et objectif qui couvre l'ensemble du cycle de vie d'un fonds, de la phase de prélancement à la phase de maturité. Nous offrons une perspective indépendante et expérimentée aux conseils d'administration, en proposant des conseils stratégiques tout en garantissant la conformité avec les lois et réglementations applicables, y compris la lutte contre le blanchiment d'argent, la transparence fiscale et d'autres complexités de gouvernance.

Channel Capital Cayman fait partie du Channel Capital Group, une société de gestion d'actifs multipartenaires qui dispose d'un personnel réparti sur six sites dans le monde et qui gère 23 milliards de dollars américains d'actifs au 31 mars 2023.

