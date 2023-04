TCL remporte le Red Dot Award 2023 pour sa barre de son TCL S6 Series Home Theatre





Entendre, c'est croire, avec le son surround immersif du partenaire ultime des téléviseurs Mini LED QLED de TCL

HONG KONG, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- TCL, l'une des deux premières marques mondiales de téléviseurs et l'une des premières marques de téléviseurs 98 pouces, est fière d'annoncer que sa nouvelle barre de son Home Theatre TCL S6 Series a remporté le prestigieux Red Dot Award pour la conception de produits en 2023, renforçant ainsi l'expertise de TCL dans le développement de solutions de divertissement à domicile exceptionnelles pour les consommateurs du monde entier.

Établi depuis plus de 60 ans, le Red Dot Award est une reconnaissance internationale et une référence en matière de design exceptionnel. Récompensée pour la qualité de son design et son degré d'innovation, la gamme TCL S6 Series Home Theatre se compose de trois modèles, créés pour s'adapter à tous les espaces de vie.

Des fonctions audio impressionnantes et une connectivité intelligente

Tous les modèles de la gamme TCL S6 Home Theatre sont équipés du système Dolby Audio, qui garantit une reproduction sonore améliorée et certifiée, pour une expérience audio multicanal. D'une clarté cristalline, avec des dialogues faciles à entendre, des détails précis et un son surround réaliste, ces barres de son sont le partenaire idéal de tout téléviseur, afin que les consommateurs tirent le meilleur parti de leur équipement de divertissement.

La série TCL S6 Home Theatre est également dotée d'un codec audio de pointe conçu pour procurer une sensation d'espace multidimensionnel : le son semble émerger au-dessus, à côté et derrière l'auditeur, offrant une expérience immersive dans n'importe quelle pièce. Mieux encore, tous les modèles sont dotés de capacités de connexion fluides pour plus de commodité.

Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les caractéristiques et les disponibilités des barres de son de TCL S6 Series.

* Les séries de produits et les fonctionnalités peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre.

-FIN-

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à forte croissance et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et électroménagers intelligents. Consultez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

19 avril 2023 à 04:06

