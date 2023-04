Le SUV électrique EX90 de Volvo sera équipé de l'éclairage à LED SunLike de Seoul Semiconductor





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), une société mondiale de semiconducteurs optiques, annonce que le nouveau SUV électrique EX90 de Volvo sera équipé de ses lumières LED SunLike. Il s'agit de la première application de la technologie SunLike avec spectre solaire dans des véhicules de série.

Développé et produit en série par Seoul Semiconductor pour la première fois au monde, SunLike est une technologie de lumière saine qui reproduit la lumière naturelle, protégeant le cycle biologique de 24 heures du corps humain. Au cours des cinq dernières années, Seoul Semiconductor a mené plusieurs essais cliniques avec l'Université Harvard aux États-Unis, l'Université de Bâle en Suisse et l'Université nationale de Séoul en Corée, confirmant que l'utilisation du spectre solaire SunLike peut améliorer la myopie, régénérer les cellules, améliorer la mémoire et reproduire les couleurs naturelles.

AMÉLIORATION DE LA MYOPIE

Les lumières ne sont pas toutes les mêmes, et les éclairages ne sont pas tous les mêmes. Plus ils se rapprochent de la lumière naturelle, mieux c'est. La lumière est une masse de particules avec de l'énergie, de sorte que plus nos yeux sont exposés à des niveaux élevés de lumière bleue avec une énergie élevée, plus il existe de risque d'endommager nos cellules photoréceptrices et de développer une myopie. C'est pourquoi les enfants en Asie qui passent plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur à la lumière naturelle présentent une forte prévalence de myopie.

D'après l'étude « Le rétablissement de la myopie à privation de forme chez les poussins dépend de l'amplitude et de la température de couleur corrélée du spectre lumineux (2020) » réalisée par le Singapore Eye Research Institute (SERI), la myopie peut être améliorée en utilisant SunLike.

REPRODUCTION CELLULAIRE

La lumière naturelle affecte également le sommeil. La lumière du soleil couchant favorise la sécrétion de mélatonine, qui contribue à l'endormissement. Il est estimé que 70 % de nos 60 trillions de cellules corporelles se régénèrent pendant le sommeil. Seoul Semiconductor a confirmé par le biais de l'étude « Effet diurne de la LED sur le confort visuel, la mélatonine, l'humeur, les performances de réveil et le sommeil (2019) » menée par l'Université de Bâle en Suisse que l'éclairage SunLike améliore la qualité du sommeil par rapport aux LED classiques.

AMÉLIORATION DE LA MÉMOIRE

Une bonne nuit de sommeil réduit l'accumulation des toxines dans le cerveau, améliorant ainsi la mémoire et la concentration. Seoul Semiconductor a confirmé par le biais de l'étude « L'exposition diurne à une lumière enrichie en courte longueur d'onde améliore les performances cognitives chez les jeunes adultes en période de sommeil limité (2021) » menée par la Harvard Medical School que les compétences en résolution de problèmes se sont améliorées de 5 % et que la rapidité a été multipliée par 3,2 fois lorsque l'éclairage SunLike a été utilisé.

RÉPLICATION DES COULEURS

Les LED conventionnelles avec un IRC de 90 ont une gamme de couleurs de 90 % pour 14 couleurs avec un IRC 90 élevé (IRC de 100 pour la lumière du soleil). SunLike a une gamme de couleurs 95 % sur l'ensemble des 99 couleurs. Cela signifie qu'il est le plus proche de la couleur vue sous la lumière naturelle du soleil.

Selon Dan Fidgett, responsable des matériaux et des couleurs chez Volvo, « en utilisant le spectre lumineux émis par les LED SunLike, les matériaux progressifs et le design intérieur de la Volvo EX90 se distinguent plus nettement et sans distorsion des couleurs ». Et Fidgett d'ajouter : « L'intégration des LED SunLike à l'intérieur de la Volvo EX90 témoigne de notre ambition d'apporter une technologie innovante pour offrir à nos clients une expérience automobile premium ».

SunLike équipera tous les luminaires intérieurs de la Volvo EX90. Déjà largement utilisées par les grands musées et les galeries d'art du monde entier, les LED SunLike ont été employées pour révéler la couleur et la texture des peintures murales des ruines de Pompéi en Italie.

N. Kobayashi, développeur clé de SunLike et conseiller technique de Seoul Semiconductor (ancien PDG de TMAT), explique : « SunLike est un éclairage sain différencié et de haute qualité qui présente tous les avantages de la lumière naturelle. Il est largement utilisé dans des lieux variés, tels que les espaces résidentiels où les gens se reposent, les hôpitaux qui manquent d'activités en extérieur, les écoles où la concentration et la santé visuelle sont importantes, les serres horticoles qui nécessitent de la lumière, etc. ».

En plus de la Volvo EX90, SunLike équipera également la « Polestar 3 », qui partage la même plateforme technologique.

