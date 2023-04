Mon courtier énergie groupe annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris





Mon courtier énergie groupe, société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 23 ? 011 en date du 18 avril 2023.

L'approbation du Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse de Mon courtier énergie groupe sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth® Paris. L'accomplissement de l'introduction en bourse demeure soumis à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération, ainsi qu'à des conditions de marché favorables.

Charlie Evrard, Fondateur et Président Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination que nous lançons le projet d'introduction en bourse de Mon courtier énergie groupe sur Euronext Growth®. Depuis 2017, Mon courtier énergie groupe ne cesse de croître sur un marché du courtage en énergie en plein essor, porté par les tendances de fond fortes et durables liées à la libéralisation de ce secteur stratégique. Notre mission est claire : permettre à nos clients de faire le bon choix parmi une multitude d'offres d'approvisionnement en énergie (gaz ou électricité), puis les accompagner dans la durée pour optimiser la gestion de leur poste « énergie » grâce à des services à forte valeur ajoutée. Nous souhaitons aujourd'hui densifier davantage notre maillage commercial au niveau national et entamer notre développement international. Notre cotation en bourse nous permettra également de faire bénéficier le plus grand nombre d'entreprises de notre expertise de courtage en énergie, d'accompagnement et d'optimisation des contrats d'approvisionnement ainsi que de conseil en transition énergétique. Dans un contexte de volatilité des prix de l'énergie, de complexité des dispositifs de soutien aux PME et de transition énergétique, nous nous positionnons plus que jamais comme le tiers de confiance incontournable permettant à nos clients d'optimiser leur stratégie énergétique tout en restant focalisés sur leur coeur de métier. »

À propos de Mon courtier énergie groupe :

Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années le leader français du courtage en énergie sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d'accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d'optimiser leur facture de gaz et/ou d'électricité. L'offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l'optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.

Mon courtier énergie groupe s'appuie sur l'expertise de plus de 130 personnes réparties au siège et dans les agences « licenciées » en régions.

Pour plus d'informations : www.moncourtierenergie.com

