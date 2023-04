Les responsables de la lutte contre la fraude financière adoptent la biométrie comportementale pour contrer les attaques frauduleuses





Les experts de la prévention de la fraude examinent comment la biométrie comportementale peut aider à protéger les utilisateurs et mettre à disposition une expérience client optimale en utilisant l'authentification passive

ATLANTA, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a publié un livre blanc produit par Aite-Novarica explorant les défis liés à la lutte contre les menaces de fraude sophistiquées, à la suite de l'adoption croissante du numérique et aux attentes élevées des consommateurs en matière de transactions en ligne.

Ce livre blanc intitulé Multifaceted Fraud Attacks : Behavioral Biometrics as a Defensive Tool (Attaques frauduleuses à multiples facettes : La biométrie comportementale comme outil de défense), explique que la plupart des gens utilisent de plus en plus fréquemment des plateformes de paiement de personne à personne (P2P) depuis le début de la pandémie. Cependant, une étude de consommateur révèle que 10% des répondants aux États-Unis utilisent ces services moins souvent, tout comme 9% des répondants au Royaume Uni et 7% des répondants de Singapour. Parmi les consommateurs qui ont réduit leur utilisation des services de paiements P2P, une partie significative des consommateurs aux États-Unis (43%), au Royaume Uni (46%) et à Singapour (35%) ont changé leur comportement en raison des craintes causées par la fraude.

« Les professionnels de la fraude sont très inquiets de la hausse des attaques frauduleuse et de l'effet que cela a sur les utilisateurs et sur la réputation de leur entreprise quand des pertes sont occasionnées. » explique Stephen Topliss, vice-président, de la stratégie fraude et identité chez LexisNexis Risk Solutions. « Les entreprises ont besoin d'une vision multi dimensionnelle disponible sur une identité pour pouvoir prendre des décisions de grande qualité. La biométrie comportementale permet aux entreprises de mettre en place une expérience client optimale en utilisant l'authentification passive et en insérant seulement quelques démarches additionnelles au cours de leur parcours client en cas de risque accru. »

D'autres conclusions du livre blanc montrent que 48 % des responsables de la lutte contre la fraude ont classé les attaques par escroquerie au consommateur parmi leurs principales préoccupations en 2022 lorsqu'ils réfléchissent aux cadres de contrôle des transactions. En plus d'être à l'origine d'un nombre important de fraudes, les escroqueries posent également de nombreux défis étant donné que l'exécution de l'escroquerie nécessite des actes de la part du véritable client pour que le fraudeur puisse en tirer profit.

Un nombre croissant d'organisations ont commencé à mettre en oeuvre la biométrie comportementale dans leurs opérations de lutte contre la fraude. Selon ce livre blanc, les responsables de la lutte contre la fraude en Amérique du Nord placent leur satisfaction à l'égard des solutions de biométrie comportementale au deuxième rang après les moteurs de risque qu'ils utilisent. La satisfaction des utilisateurs professionnels à l'égard de la biométrie comportementale se situe au-dessus d'approches plus établies, notamment la vérification d'identité par un tiers, l'évaluation des agences de crédit et la vérification de la propriété et de l'historique de l'appareil.

"L'adoption de la technologie biométrique comportementale est attrayante tant du point de vue de la prévention de la fraude que de l'expérience client", a déclaré Jim Mortensen, conseiller stratégique chez Aite-Novarica Group. "Cette capacité est intéressante car elle authentifie les utilisateurs de manière passive, en arrière-plan, et ne nécessite aucune intervention active de la part du client au-delà de son utilisation normale de l'application ou du site web."

La biométrie comportementale et les technologies connexes d'évaluation des risques peuvent aider les entreprises à relever les défis liés à la fraude et à l'authentification. La biométrie comportementale analyse la manière dont une personne interagit avec un appareil, y compris des attributs tels que l'angle auquel un consommateur tient un téléphone mobile ou une tablette, la pression qu'il exerce sur l'écran, les glissements de surface et les mouvements directionnels, ainsi que le rythme de frappe et d'autres façons d'utiliser le clavier. Elle fonctionne entièrement en arrière-plan, sans ajouter de friction inutile au parcours du consommateur, afin de créer un profil unique qui peut aider à authentifier les interactions authentiques de l'utilisateur et à repérer les mauvais acteurs et les sessions où des utilisateurs légitimes peuvent agir sous la direction d'un mauvais acteur.

Les préoccupations les plus courantes des responsables de la fraude financière comprennent également divers types de pertes dues à la fraude à l'application, les chèques sans provision, l'activité des mules et les identités synthétiques étant tous cités parmi les deux principales préoccupations par 22 % des responsables. Les enquêteurs peuvent avoir du mal à identifier les identités synthétiques parce qu'elles peuvent ressembler à des consommateurs qui viennent d'arriver dans le pays ou qui n'ont pas encore accès au crédit. Une vision multidimensionnelle des demandeurs aide les responsables de la lutte contre la fraude à détecter les identités suspectes et à prendre des décisions plus éclairées.

Un ensemble de solutions à plusieurs niveaux, qui inclue un outil de biométrie comportementale comme LexisNexis® BehavioSec®, améliore la capacité d'une organisation à détecter les fraudes en identifiant des modèles distincts de comportement. LexisNexis BehavioSec produit des scores de concordance qui indiquent à quel point le comportement de l'utilisateur est authentique ou s'il est inhabituel, ce qui pourrait indiquer que l'on est face à une arnaque.

Méthodologie

Le livre blanc s'appuie sur les recherches permanentes du groupe Aite-Novarica sur les tendances du secteur des services financiers en matière de vecteurs de menace de fraude et de cadres de détection et de prévention de la fraude. Cette recherche comprend également des informations tirées d'enquêtes menées auprès des responsables de la lutte contre la fraude dans le secteur et d'études quantitatives sur l'expérience des consommateurs en matière de fraude et sur les efforts qu'ils déploient pour l'atténuer. Elle est également complétée par des entretiens avec des fournisseurs de solutions sur les sujets les plus importants pour leurs acheteurs potentiels et par des conversations directes avec des professionnels de la fraude et de la sécurité qui se battent pour protéger leurs entreprises de services financiers.

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

