TCL remporte le prix Red Dot 2023 pour la barre de son du cinéma maison série S6 TCL

L'ouïe, c'est sentir le son ambiophonique immersif de la combinaison ultime des téléviseurs TCL Mini LED et QLED

HONG KONG, 19 avril 2023 /CNW/ - TCL, qui se hisse en deuxième position du classement des meilleures marques de téléviseurs à l'échelle mondiale et qui est la meilleure marque de téléviseurs 98 pouces, est fière d'annoncer aujourd'hui que sa nouvelle barre de son de cinéma maison série S6 TCL a remporté le prestigieux prix Red Dot pour la conception de produits en 2023; renforçant l'expertise de TCL dans le développement de solutions de divertissement maison exceptionnelles pour les consommateurs du monde entier.

Créé il y a plus de 60 ans, le prix Red Dot est une reconnaissance internationale très reconnue et le modèle pour le design exceptionnel. La gamme de cinéma maison de la série S6 TCL, qui se distingue par sa qualité de conception et son degré d'innovation, est composée de trois modèles, créés pour s'adapter à tout espace habitable.

Des caractéristiques audio impressionnantes et une connectivité intelligente

Tous les modèles de cinéma maison de la série S6 TCL sont équipés de la technologie audio Dolby - une reproduction audio améliorée certifiée qui offre une expérience audio à canaux multiples. Offrant une clarté cristalline, un dialogue facile à entendre, des détails clairs et un son ambiophonique réaliste, ces barres de son sont le partenaire idéal de tout téléviseur, assurant ainsi aux consommateurs de tirer le meilleur parti de leur installation de divertissement.

Le cinéma maison de série S6 TCL comprend également un codec audio de pointe conçu pour offrir un espace multidimensionnel - le son semble émerger d'en haut, à côté et derrière l'auditeur, offrant une expérience immersive dans n'importe quelle pièce. Mieux encore, tous les modèles sont dotés de fonctionnalités de connexion intégrées pour plus de commodité.

Restez à l'écoute pour en apprendre davantage sur les caractéristiques et les disponibilités des barres de son de la série S6 TCL.

*Les séries de produits et les fonctionnalités peuvent différer d'un pays/d'une région à l'autre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés dans le monde. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils électroménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

19 avril 2023 à 02:42

