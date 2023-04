L'AHF salue le Ghana pour son approbation du vaccin contre le paludisme et demande instamment à l'OMS de l'approuver une fois les essais terminés





Alors que le Ghana devient le premier pays en Afrique et au monde à approuver le nouveau vaccin antipaludique de l'Université d'Oxford pour les jeunes enfants, l'AIDS Healthcare Foundation (AHF) félicite le Ghana pour sa décision et exhorte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à approuver le vaccin rapidement si les essais en cours sont couronnés de succès.

« C'est un grand bond en avant dans la prévention des décès évitables chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique », déclare le Dr Penninah Iutung, responsable du Bureau de l'AHF Afrique. « Le paludisme figure toujours parmi les cinq principales causes de décès chez les enfants africains de moins de cinq ans ? représentant plus de 475 000 décès estimés rien qu'en 2021 ? 80 % des décès causés par le paludisme en Afrique cette année-là. Nous félicitons le Ghana d'avoir pris l'initiative d'approuver ce nouveau vaccin prometteur, encourageons d'autres pays africains à faire de même et exhortons l'OMS à accélérer le processus d'approbation de ce vaccin dès la fin des tests de phase avancée plus tard cette année. »

L'AHF a lancé la campagne Vaccinate Our World pendant la pandémie de COVID-19 afin d'aider tous les pays à avoir un accès équitable aux vaccins vitaux et à d'autres produits de santé pendant la pandémie. Par la suite, la campagne VOW s'est élargie pour inclure la défense de l'accès à tous les vaccins. Nous appelons les entreprises pharmaceutiques à partager la propriété intellectuelle, la technologie et le savoir-faire, afin d'accroître la production et l'accès aux médicaments, aux diagnostics et aux thérapies, en particulier lors de crises sanitaires internationales. En savoir plus, rendez-vous sur VaccinateOurWorld.org.

