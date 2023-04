Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 18 avril 2023

Mardi 18/04/2023 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 40 millions $ LottoMax MAIN Draw 05, 07, 16, 20, 26, 30 & 36 No comp. 44 POKER LOTTO Main gagnante: K-C, 4-D, 2-D, 4-C, Q-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q =...

Le sud de l'Ontario est la région la plus peuplée du Canada, avec plus de 6,3 millions de Canadiennes et Canadiens dans la seule région du Grand Toronto (RGT). La population de l'Ontario devrait également augmenter considérablement au cours des...