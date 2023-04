Changan Automobile dévoile Program Pacific, sa stratégie de développement à l'étranger, au Salon de l'automobile de Shanghai





SHANGHAI, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le très attendu Salon international de l'industrie automobile de Shanghai 2023 a ouvert ses portes ce 18 avril à Shanghai, en Chine. Changan Auto a participé au salon sur le thème « Progresser dans tous les domaines, Changan s'ouvre au monde » et a dévoilé sa stratégie de développement à l'étranger, le Program Pacific, appuyant ainsi sur le « bouton d'accélération » de son expansion mondiale.

Ces dernières années, l'initiative « la Ceinture et la Route » a amené les entreprises chinoises à faire preuve d'ouverture et de coopération et à adopter un développement gagnant-gagnant. Après des années de travail acharné, l'industrie automobile chinoise a étendu son influence dans le monde entier. Les entreprises automobiles chinoises de premier plan sont capables et responsables de gérer la chaîne industrielle en amont et en aval afin d'explorer de nouveaux territoires et prospérer à l'échelle mondiale.

Parallèlement, une gamme complète de produits à énergie nouvelle de Changan Auto a été présentée au Salon de l'automobile de Shanghai, notamment S7, SL03, UNI-V iDD, UNI-K iDD, Z6 iDD et Lumin. Les architectures des voitures conceptuelles VIIA et SDA ont également été présentées. Elles attestent des solides réserves techniques et de la vision prospective de l'entreprise, qui consolide la mise en place d'une marque automobile de classe mondiale.

L'année 2023 est une année charnière pour le développement mondial de Changan Auto. Plus ouverte à la collaboration, Changan Auto, qui est implantée en Chine et ouverte sur le monde, se consacre à la création d'un « emblème chinois » qui brille de mille feux sur la scène mondiale de l'automobile.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2056550/image1.jpg

18 avril 2023 à 21:58

