Digi International lance Digi WAN Bonding pour offrir des connexions internet liées à vitesse gigabit et améliorer la fiabilité des connexions

Digi International (NASDAQ : DGII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions, de produits et de services de connectivité pour l'internet des objets (IdO), a annoncé aujourd'hui le lancement de Digi WAN Bonding, son nouveau service à valeur ajoutée qui fournira de véritables vitesses gigabit tout en améliorant considérablement les performances réseau. Cette solution, entièrement intégrée à la pile technologique de Digi, améliore aussi considérablement la fiabilité des connexions internet et élargit la bande passante pour les clients des secteurs des entreprises, de l'industrie et des transports.

Disponible en tant que service à valeur ajoutée complétant la plateforme de gestion de réseau et d'appareils IdO leader du secteur, Digi Remote Manager® (Digi RM), Digi WAN Bonding exploite l'intelligence de pointe du système d'exploitation Digi Accelerated Linux (DAL), le puissant système d'exploitation de Digi système basé sur Linux. Digi WAN Bonding permet aux clients exécutant DAL OS sur leurs appareils Digi de configurer, déployer et gérer de manière centralisée la liaison de plusieurs connexions WAN. Cette agrégation WAN, qui offre une combinaison sophistiquée de vitesses de débit accrues, de lissage du trafic WAN, de redondance des paquets et de basculement transparent, assure une connectivité internet permanente.

Digi WAN Bonding présente quatre avantages clés :

Bande passante plus large : en combinant plusieurs connexions, Digi WAN bonding offre, pour le streaming vidéo ou le partage de fichiers, une bande passante totale plus large que n'importe quelle connexion unique.

: en combinant plusieurs connexions, Digi WAN bonding offre, pour le streaming vidéo ou le partage de fichiers, une bande passante totale plus large que n'importe quelle connexion unique. Vitesse accrue : en outre, la combinaison de plusieurs liaisons WAN permet d'accélérer la vitesse pour un ou plusieurs appareils, jusqu'à 1 Gbit/s maximum.

: en outre, la combinaison de plusieurs liaisons WAN permet d'accélérer la vitesse pour un ou plusieurs appareils, jusqu'à 1 Gbit/s maximum. Fiabilité améliorée : Digi WAN bonding améliore également la fiabilité des canaux de communication liés. Si une connexion échoue, les autres continuent à assurer le service.

: Digi WAN bonding améliore également la fiabilité des canaux de communication liés. Si une connexion échoue, les autres continuent à assurer le service. Coûts réduits : Digi WAN bonding peut également réduire les coûts, par exemple en permettant aux entreprises d'obtenir des tarifs mensuels moins élevés pour plusieurs connexions.

L'amélioration des performances réseau représente un très grand avantage pour les entreprises qui ont besoin d'une vitesse élevée et d'une excellente résilience pour les applications à gros volumes de données comme, par exemple, le streaming vidéo sur plusieurs écrans multimédias, les caméras embarquées et les vidéoconférences. En protégeant les clients contre le basculement à chaud, ce service garantit que si une connexion WAN tombe en panne, l'autre connexion prend le relais, ce qui réduit les temps d'arrêt du réseau. Avec Digi WAN Bonding, les entreprises peuvent également de tirer parti de plusieurs FAI, ce qui peut conduire à des réductions de coûts si les entreprises négocient de meilleurs prix et/ou trouvent un fournisseur qui offre le meilleur tarif pour leurs besoins spécifiques.

« Les entreprises du monde entier recherchent constamment des moyens d'augmenter la vitesse et d'améliorer la fiabilité du réseau, a déclaré Kinana Hussain, vice-présidente Gestion des produits, Digi International. En intégrant pleinement la technologie de la liaison de bande passante à DAL OS et à Digi Remote Manager, nous pouvons garantir aux entreprises qui doivent faire confiance à leur réseau pour exécuter des opérations critiques les performances réseau ultra-rapides et ultra-fiables et la connectivité abordable qu'elles souhaitent intensément et dont elles ont grand besoin. »

Développé en collaboration avec Bondix Intelligence, Digi WAN Bonding se distingue par le fait qu'il permet d'obtenir une vitesse de débit maximale d'un gigabit par seconde, contre des vitesses maximales de 200 Mbps pour les autres services de liaison WAN.

« Chez Bondix, nous sommes ravis de nous associer à Digi pour déployer notre technologie Bondix S.A.NE en tant que service complémentaire à Digi Remote Manager, a déclaré Martin Santner, directeur Ventes et Développement commercial, Bondix Intelligence. Cette collaboration simplifie l'agrégation WAN : elle met les capacités critiques de la liaison WAN à la disposition de ceux qui en ont besoin pour leur permettre d'obtenir une connectivité améliorée, plus rapide et plus fiable, quand et là où c'est important. »

S.A.NE (acronyme de Simple Aggregation of Networks), est un logiciel exclusif conçu par Bondix Technology garantissant une connectivité fiable pour la transmission de la voix, des flux vidéo et des données pour les déploiements mobiles et fixes.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité de l'IdO. Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants en garantissant des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, la Société a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets et l'histoire continue. Pour plus d'informations sur Digi, visiter le site Web : www.digi.com.

18 avril 2023 à 21:00

