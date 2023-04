Altasciences finalise la partie clinique de l'essai clinique à doses multiples croissantes de Phase IIa d'Alzamend Neuro pour le traitement de la démence liée à la maladie d'Alzheimer





Altasciences est fière de soutenir Alzamend Neuro, Inc. (Alzamend) pour faire avancer un traitement novateur pour la démence liée à la maladie d'Alzheimer. En plus d'avoir effectué l'essai clinique à doses multiples croissantes (DMC) de Phase IIa d'Alzamend sur des sujets sains, Altasciences continue de fournir des solutions de surveillance clinique, de gestion de projets, biostatistiques, de pharmacocinétique, de bioanalyse et de rédaction médicale alors que le produit candidat fait l'objet d'une évaluation chez des patients atteints d'Alzheimer.

L'objectif de l'étude à DMC effectuée dans l'unité de pharmacologie clinique d'Altasciences à Montréal était d'évaluer l'innocuité et la tolérabilité d'AL001 dans des conditions stables avec de multiples doses ; de déterminer la dose maximale tolérée chez des participants à l'étude jeunes et âgés en bonne santé ; et de permettre à Alzamend de passer à l'étape suivante : le dosage dans le cadre d'essais cliniques de Phase IIa ultérieurs programmés impliquant des sujets atteints de la maladie d'Alzheimer, de troubles bipolaires, de troubles dépressifs majeurs (TDM) ou d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT).

« Notre étude de Phase I a été réalisée avec succès avec Altasciences et nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat avec notre étude à DMC de Phase IIa », a déclaré Stephan Jackman, directeur général d'Alzamend. « Nous croyons fermement que la technologie de cocristal ionique brevetée d'AL001 pourrait constituer un moyen de traiter plus de 40 millions d'Américains souffrant de la maladie d'Alzheimer, de troubles bipolaires, de TDM ou d'un TSPT. Nous avons hâte de communiquer les principales données en juin 2023 et de faire progresser le développement clinique de cette thérapie potentielle prometteuse. »

Les données cliniques et de pharmacocinétique générées pendant la partie clinique de l'étude à DMC font l'objet d'une évaluation par Altasciences en vue de caractériser l'innocuité et l'exposition au médicament chez des sujets sains, ainsi que chez des patients atteints d'Alzheimer.

« Altasciences a pour mission d'aider les sponsors à proposer plus rapidement des traitements novateurs prometteurs, comme AL001, aux personnes qui en ont besoin », a affirmé Marie-Hélène Raigneau, codirectrice de l'exploitation. « Extrêmement fière du rôle que nous jouons pour contribuer à améliorer la vie grâce au développement de médicaments, notre équipe est ravie de poursuivre notre précieux partenariat avec Alzamend. »

Altasciences a des décennies d'expérience dans le développement de médicaments en phase précoce, accompagnant les sponsors avec une solution de bout en bout, des études précliniques à la preuve de concept clinique, et plus encore.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société proposant des solutions intégrées de développement de médicaments et offrant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée des études de pharmacologie préclinique et clinique, notamment en matière de formulation, de production et de services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales dans le domaine du développement de médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests d'innocuité précliniques, la pharmacologie clinique et la démonstration de faisabilité, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide ceux-ci à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin. Pour en savoir plus sur Altasciences, visitez le site altasciences.com.

À propos d'Alzamend Neuro

Alzamend est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement de produits innovants pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, des troubles bipolaires, des troubles dépressifs majeurs et du trouble de stress post-traumatique. Elle a pour mission de développer et commercialiser rapidement des traitements sûrs et efficaces. Sa gamme actuelle inclut deux médicaments thérapeutiques candidats novateurs, AL001, une technologie de cocristal ionique brevetée délivrant du lithium via un mélange thérapeutique de lithium, de proline et de salicylate ; et ALZN002, un méthode brevetée utilisant une cellule sensibilisée par un peptide mutant comme vaccin thérapeutique à base de cellules qui vise à restaurer la capacité du système immunologique d'un patient à combattre la maladie d'Alzheimer. Nos deux produits candidats ont reçu des licences de l'University of South Florida Research Foundation, Inc. en vertu de licences mondiales exclusives assujetties à des redevances. Pour en savoir plus sur Alzamend, visitez le site alzamend.com.

18 avril 2023 à 20:55

