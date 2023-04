Avis aux média - Manifestations pour la justice sociale et climatique à travers la province 22 avril, Jour de la Terre





TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Coalition du 22 avril 2023 invite les médias aux manifestations pour la justice sociale et climatique qui auront lieu à travers le Québec. Composée de groupes étudiants, communautaires et syndicaux, la coalition a lancé un appel de mobilisation large pour le Jour de la Terre.

Deux manifestations massives auront lieu à Montréal et Québec auxquelles se joindront plusieurs autobus en provenance de la Montérégie, Lanaudière, l'Outaouais et le Centre-Du-Québec. Des événements sont également prévus à Rimouski, Trois-Rivières, Joliette, Sherbrooke, Chicoutimi, Rouyn-Noranda et Baie-Comeau.

Plus de 150 organisations ont appuyé les manifestations et leurs revendications. Nous serons dans la rue samedi prochain pour revendiquer la lutte contre la crise climatique par la sortie urgente des énergies fossiles, un réinvestissement dans notre filet social et une transition juste et inclusive.

Quoi : Point de presse montréalais avec les porte-parole avant le départ de la manifestation pour la justice sociale et climatique

Où : Statue George Étienne Cartier du Parc Jeanne-Mance à Montréal

Quand : Samedi 22 avril 2023 à 13h15

Pour en savoir plus sur les actions prévues à travers le Québec, consulter la liste des organisations qui appuient et consulter les contacts médias de chaque ville - Dossier de presse

SOURCE Mouvement d''éducation populaire et d''action communautaire du Québec (MÉPACQ)

18 avril 2023 à 19:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :