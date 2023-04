Higround annonce une collaboration avec Street Fightertm en édition limitée





Higround, une marque de périphériques dédiée aux claviers de gaming illustrés, et Street Fightertm, la franchise de jeux de combat qui a défini le genre, annoncent une collaboration pour célébrer le dévouement et la longévité des communautés entourant les jeux de combat. Cette collection sera disponible en précommande sur le site de Higround à partir du 19 avril à 12h00 PT.

Cette collection marque le premier lancement de Higround à l'international, avec des produits disponibles en Europe, au Japon et aux États-Unis. Une édition rouge de l'Akuma Summit 65 sortira exclusivement au Japon.

La collection apporte de nouvelles versions de produits Higround à succès, avec deux nouveaux designs du Basecamp 65 et deux nouvelles versions du très prisé Summit 65 ? avec un lancement mondial pour l'un et une sortie exclusive au Japon pour l'autre. Avec des illustrations de l'indémodable Street Fightertm II, toutes les parties de cette collection ? des touches et des tapis de souris au jellybag et aux vêtements ? sont conçues pour résumer le thème et l'essence des jeux Street Fighter couvrant plus de trois décennies d'histoire des jeux de combat.

Le Street Fightertm x Higround Summit 65, qui dispose de ses propres touches, est le produit phare de Higround. Chaque sortie précédente du Summit 65 a été écoulée en quelques minutes, et la version la plus récente reflète des versions améliorées de ses prédécesseurs. Le clavier est doté d'un cadre en aluminium CNC intégral, d'un design monté sur joint, et remet à l'honneur le premier switch graphique au monde. Le Geo-Switch de Higround est un modèle linéaire prélubrifié avec le design topographe emblématique de Higround tout autour.

Cette collaboration est un hommage aux fans de Street Fightertm, dont la passion pour les jeux et les contrôles de pointe n'est pas étrangère à l'amour et au dévouement manifestés par les passionnés de clavier.

« Nous sommes fiers de nous associer à CAPCOM pour développer cette gamme de claviers Street Fightertm premium qui rendent hommage à la pierre angulaire de la culture du gaming », explique Albert Jin, directeur principal des produits chez Higround. « En tant que fan de la franchise, Street Fightertm incarne l'excitation des jeux d'arcade rétro, en compétition avec des amis et en appréciant le sentiment de victoire. »

La collection Street Fightertm x Higround sera disponible pendant une semaine en précommande du 19 au 24 avril à partir de 12h00 PT, 21h00 CET, et du 20 au 25 avril à 4h00 JST. Pour plus d'informations et pour acheter le produit, rendez-vous sur Higround.

À PROPOS DE HIGROUND

Higround est une marque de périphériques lifestyle et informatiques qui cherche à être l'expression d'une culture sophistiquée du gaming. Fondé par Rustin Sotoodeh et Kha Lu, Higround crée des périphériques de haute qualité avec des designs uniques qui rappellent les cultures fondamentales de la mode, du gaming et de la technologie. Chaque capsule dispose d'une collection unique d'articles qui ajoutent de la personnalité à des configurations qui s'arrachent à la vente. L'enseigne est largement reconnue pour ses collaborations avec des marques célèbres telles que Attack on Titan, SEGA, et Beats by Dre. En 2021, la marque a été acquise par le géant de l'esport, 100 Thieves.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissement interactif pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom a des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo. Son siège social se trouve à Osaka, au Japon. Vous trouverez plus d'informations sur Capcom et ses produits sur www.capcom.com et sur news.capcomusa.com/.

Capcom et le logo Capcom sont des marques déposées de Capcom Co., Ltd. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ace Attorney, Devil May Cry, Mega Man, Monster Hunter, Resident Evil et Street Fighter sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Capcom Co., Ltd. et/ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

18 avril 2023 à 19:15

