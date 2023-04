Rakuten Symphony choisit SYNESIS, le portable de capture réseau haute vitesse 100GbE de TOYO Corporation, pour équiper le Centre d'expérience client Rakuten Open RAN au Royaume-Uni





TOYO Corporation (TOKYO:8151), la société leader des tests et mesures, a annoncé aujourd'hui avoir livré le portable SYNESIS 100GbE à Rakuten Symphony UK Ltd. L'appareil assurera la visibilité des paquets réseau dans le Centre d'expérience client Rakuten Open RAN au Royaume-Uni. Le Centre prendra en charge les tests d'interopérabilité Open RAN afin de stimuler l'adoption de cette technologie en Europe et au Moyen-Orient.

À l'heure où les demandes des opérateurs de réseaux mobiles se diversifient, la technologie Open RAN facilite la construction de réseaux multifournisseurs qui permettent aux opérateurs de télécommunications de se procurer de manière flexible des équipements de réseau et d'optimiser la construction des réseaux. Afin d'aider les opérateurs de télécommunications, le Centre d'expérience client Rakuten Open RAN fournit un environnement de test doté des derniers équipements de réseau nécessaires pour valider l'interopérabilité Open RAN. En outre, le Centre organise pour les parties prenantes des ateliers liés à la 5G et au-delà.

SYNESIS de TOYO Corporation, l'appliance de capture de paquets leader du secteur, peut capturer et stocker des connexions allant jusqu'à 100GbE sur SSD, sans aucune perte de paquets. Cette solution garantit la précision des vérifications et contribue ainsi au maintien de la sécurité et de la qualité des réseaux Open RAN.

« Le Centre d'expérience client Rakuten Open RAN servira de banc d'essai européen pour l'interopérabilité Open RAN. Il soutiendra l'amélioration de la 5G intelligente et sécurisée en Europe et au Moyen-Orient ainsi que la diversification des chaînes d'approvisionnement en télécommunications. Dans le cadre de nos efforts pour tester l'interopérabilité Open RAN, nous soutenons les opérateurs en leur fournissant des solutions technologiques avancées conformes aux spécifications O-RAN. L'appareil de capture portable SYNESIS de TOYO est la solution idéale pour enregistrer chaque paquet sans perdre aucune de nos liaisons 100GbE et 25GbE lors de la vérification de l'interopérabilité », a déclaré Nastasi Karaiskos, directeur général de Rakuten Symphony UK.

Principaux avantages de SYNESIS

SYNESIS est un appareil de capture et d'analyse hautes performances pour interfaces Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G avec des débits soutenus allant jusqu'à 200 Gbps.

Capture sans perte : capture et diffuse un trafic important directement vers le stockage sans aucune perte de paquets

capture et diffuse un trafic important directement vers le stockage sans aucune perte de paquets Extraction à grande vitesse : enregistre les informations d'indexation, ce qui réduit le temps d'extraction des paquets

enregistre les informations d'indexation, ce qui réduit le temps d'extraction des paquets Modèles portables et distribués : pour connexions 1G/10G/25G/40G/100G

Informations en ligne sur SYNESIS

Informations sur le produit SYNESIS : https://www.synesis.tech/fr

Vidéo sur SYNESIS (en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=N55-LT_4sjI&list=PLtlpgE1R8kR2ujpbogWyjgiCgerC3EJ7L

À propos de TOYO Corporation (en anglais) https://www.toyo.co.jp/english/

