Crue des eaux printanières - Montréal passe en mode Intervention

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la crue des eaux printanières, Montréal fait passer son Plan particulier d'intervention (PPI) en mode Intervention afin de mobiliser davantage de ressources matérielles, financières et humaines pour aider la population à risque d'inondations dans les secteurs de : Pierrefonds-Roxboro, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire.

Actions en cours

Différentes actions locales, dont la distribution de sacs de sable, la mise en place de digues, l'installation de ballons obturateurs et de pompes, sont organisées dans les secteurs à risque d'inondation.

Montréal poursuit sa vigie et monitore en continu les débits et les niveaux d'eau afin d'adapter ses actions sur le terrain en temps réel.

Informations pratiques et conseils de sécurité

Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent se préparer sont invités à suivre les plateformes de réseaux sociaux de leur arrondissement ou de leur ville liée pour rester à l'affût des informations utiles. Pour des conseils de prévention et de sécurité, voir la section Inondations du site montreal.ca .

