CSG remporte le prix de l'impact commercial aux TM Forum Catalyst Awards

CSG® (NASDAQ : CSGS) annonce aujourd'hui avoir été désigné lauréat aux TM Forum Catalyst Awards 2023. Les prix célèbrent l'innovation la plus réussie du secteur des télécommunications, la preuve de concepts pour les normes sectorielles et l'impact sur les objectifs de durabilité. Mené en collaboration avec Microsoft, Nokia et Vodafone, le projet Channels & Markets Phase II de CSG a été reconnu comme un catalyseur d'exception pour son impact commercial.

« Les marchés dynamiques présentent de nombreuses opportunités pour les CSP dans les secteurs B2B et B2B2X, où la collaboration interfonctionnelle est devenue le nouvel axe de la réussite », déclare Greg Tilton, VP, catalogues, devis et commandes, CSG. « La collaboration est essentielle, c'est pourquoi CSG a uni ses forces avec Microsoft, Nokia et Vodafone pour permettre aux CSP de capturer de nouveaux segments de marché au-delà de la connectivité et de prospérer. Nous sommes honorés de recevoir cette distinction, et je remercie vivement nos partenaires pour le succès que nous avons obtenu avec le TM Forum Channel & Markets Phase II Catalyst. »

Le projet Catalyst prouve les capacités des API ouvertes TM Forum pour prendre en charge l'exposition sur tous les canaux pour les fournisseurs à l'intérieur et à l'extérieur d'un écosystème B2B2X. Il simplifie la création de marchés B2B2X dynamiques afin que les CSP puissent regrouper et commercialiser en toute transparence des produits qui exploitent les puissantes capacités de fournisseurs tiers. Grâce à sa conception non codée, il permet également un délai de commercialisation écourté, offrant ainsi un avantage concurrentiel dans un domaine dynamique. Cette deuxième phase du projet Catalyst introduit de nouveaux composants configurables aux API ouvertes TM Forum avec quatre objectifs principaux :

Supprimer les barrières de catalogue pour permettre de nouveaux modèles commerciaux B2B2X puissants.

Introduire des spécifications de service configurables spécifiques à un domaine pour prendre en charge les services de connectivité et de non-connectivité que les CSP veulent ajouter.

Développer un modèle alimenté par API permettant aux canaux assistés et en libre-service de coexister.

Fournir un délai de conception non codée et prouver une expérience d'exécution commercialement viable.

« Les CSP ont aujourd'hui besoin de partenaires pour élever leurs offres, stimuler la croissance et se préparer à un avenir toujours plus compétitif », déclare Keith Sutton, CTO media and communications service line, industry solutions transformation, Microsoft. « Notre projet Catalyst avec CSG, Nokia et Vodafone fournit une solution de bout en bout qui non seulement réduit les coûts et les délais de commercialisation, mais permet également aux CSP d'être plus agiles et plus avancés dans leurs interactions avec les clients. Cela illustre notre engagement collectif à aider les acteurs des télécommunications à construire de nouveaux marchés numériques pour prospérer et réussir aujourd'hui tout en stimulant leur croissance de demain. »

TM Forum a annoncé les lauréats du prix Catalyst lors du Digital Transformation World Asia. Rendant hommage à l'innovation et à l'impact de ses membres dans l'industrie, TM Forum a reconnu un total de quatre projets de validation de concept Catalyst comme des catalyseurs d'exception pour leur contribution significative à l'accélération de la transformation numérique du secteur.

