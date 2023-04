Armis améliore sa solution de gestion de la surface d'attaque des cyberactifs (CAASM)





Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, a annoncé aujourd'hui avoir amélioré les fonctionnalités de sa solution de gestion de la surface d'attaque des cyberactifs (CAASM) pour permettre aux équipes de sécurité de surmonter les défis liés à la visibilité et à l'exposition des actifs. Les équipes de sécurité pourront améliorer leur position globale en matière de sécurité en s'assurant que les contrôles de sécurité, la posture de sécurité et l'exposition des actifs sont compris et corrigés.

La prolifération des actifs dans les entreprises a accru la nécessité d'une meilleure visibilité, mais malheureusement, la gestion de ces actifs s'effectue généralement avec plusieurs solutions informatiques et de sécurité. La « grande siloisation » des outils hérités conduit à un paysage fragmenté, sans visibilité complète ni source unique d'informations fiables. Cela signifie que les équipes informatiques et de sécurité ont du mal à comprendre quels sont les actifs dont elles disposent réellement, et donc à estimer le niveau d'exposition et de risque et à s'assurer que les stratégies sont correctement appliquées, que les risques sont gérés et que les actifs sont protégés.

« La CAASM est la première étape vers une stratégie complète de gestion de la surface d'attaque. Les entreprises doivent donc se concentrer sur les actifs, sur la visibilité et le contexte des actifs du paysage, qui sont essentiels pour la gestion de la vulnérabilité, la détection des menaces et l'évaluation de la conformité », déclare Dana Gilboa, vice-présidente exécutive en charge de la gestion des produits. « Armis est la seule solution pour une stratégie holistique de gestion de la surface d'attaque à fournir aux entreprises un inventaire complet, unifié, fiable et riche de tous les actifs, logiciels et matériels, sur tous les types d'appareils, y compris les systèmes informatiques, virtuels, OT, IoMT, IoT et cloud. »

Armis a renforcé les capacités de sa plateforme afin que les entreprises puissent détecter les lacunes dans les contrôles de sécurité, préparer des rapports et des audits de conformité, identifier les dettes techniques et améliorer leurs CMDB. Fonctionnalités accessibles aux clients :

Inventaire précis : l'inventaire unifié des actifs d'Armis permet de consolider les données provenant de plusieurs sources afin de refléter les environnements réels, actif par actif. Il permet également une classification précise des différents actifs, qui distingue facilement les serveurs, les ordinateurs personnels, les mobiles et les autres appareils.

: l'inventaire unifié des actifs d'Armis permet de consolider les données provenant de plusieurs sources afin de refléter les environnements réels, actif par actif. Il permet également une classification précise des différents actifs, qui distingue facilement les serveurs, les ordinateurs personnels, les mobiles et les autres appareils. Contexte profond des actifs : chaque actif contient des informations avancées issues de différents outils, notamment l'utilisateur de l'actif, ses utilisations professionnelles, toutes les applications logicielles qu'il exécute, la cartographie des dépendances, etc.

: chaque actif contient des informations avancées issues de différents outils, notamment l'utilisateur de l'actif, ses utilisations professionnelles, toutes les applications logicielles qu'il exécute, la cartographie des dépendances, etc. Intégrations sans fin : des centaines d'intégrations avec des outils existants : ressources éducatives, scanners de vulnérabilités, services cloud, CMDB, MDM, fournisseurs d'identité, et bien d'autres encore. Plus particulièrement, notre partenariat avec ServiceNow permet une connexion rapide à la plus grande CMDB, avec des capacités d'extraction et de transmission de données entre les plateformes.

: des centaines d'intégrations avec des outils existants : ressources éducatives, scanners de vulnérabilités, services cloud, CMDB, MDM, fournisseurs d'identité, et bien d'autres encore. Plus particulièrement, notre partenariat avec ServiceNow permet une connexion rapide à la plus grande CMDB, avec des capacités d'extraction et de transmission de données entre les plateformes. Fonctionnalités avancées de suivi des tendances et d'analyse comparative : la plateforme permet désormais aux entreprises de définir leurs propres normes de sécurité et de voir facilement les tendances dans le temps afin de s'assurer que les objectifs du projet sont atteints.

la plateforme permet désormais aux entreprises de définir leurs propres normes de sécurité et de voir facilement les tendances dans le temps afin de s'assurer que les objectifs du projet sont atteints. Rapports et de tableaux de bord prêts à l'emploi : les modèles de rapports et de tableaux de bord conçus pour les besoins les plus critiques peuvent désormais être configurés en quelques secondes et utilisés pour les rapports à la direction comme pour la consommation quotidienne.

: les modèles de rapports et de tableaux de bord conçus pour les besoins les plus critiques peuvent désormais être configurés en quelques secondes et utilisés pour les rapports à la direction comme pour la consommation quotidienne. Prise en main rapide : comme l'inventaire est la source de nombreux problèmes de sécurité, la plateforme de gestion des cyberactifs d'Armis est facile à utiliser pour que les entreprises tirent pleinement la solution en quelques minutes. Grâce à des interfaces de déploiement faciles, les packs de valeur d'Armis, et à la navigation améliorée sur la console, c'est désormais le moyen le plus rapide de consulter tous vos actifs.

comme l'inventaire est la source de nombreux problèmes de sécurité, la plateforme de gestion des cyberactifs d'Armis est facile à utiliser pour que les entreprises tirent pleinement la solution en quelques minutes. Grâce à des interfaces de déploiement faciles, les packs de valeur d'Armis, et à la navigation améliorée sur la console, c'est désormais le moyen le plus rapide de consulter tous vos actifs. Accès utilisateur configurable : sachant que la gestion des cyberactifs d'Armis est un outil qui peut être utilisé par plusieurs équipes de sécurité et dans différents cas de figure, vous pouvez désormais configurer l'accès et les autorisations pour toutes les équipes de votre entreprise

Armis a été reconnu comme fournisseur d'échantillons dans la catégorie CAASM et dans la catégorie CPS Security du Gartner® Hype Cycletm for Security Operations 2022, par Andrew Davies. Pour un exemplaire gratuit du rapport, consultez https://www.armis.com/analyst-reports/gartner-report-hype-cycle-for-security-operations/

Pour plus d'informations sur notre offre de CAASM, veuillez consulter https://www.armis.com/solutions/cybersecurity-asset-management/

Gartner, Hype Cycle for Security Operations, 2022, 5 juillet 2022, Andrew Davies

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde ; elles sont utilisées dans les présentes sur autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans ses publications de recherche, pas plus qu'il ne recommande aux utilisateurs de technologies de ne choisir que les fournisseurs les mieux classés ou présentant d'autres qualités. Les publications de recherche de Gartner reflètent l'opinion de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des affirmations factuelles. Gartner exclut toute garantie, explicite ou implicite, quant à cette recherche, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage donné.

À propos d'Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d'attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2023 à 16:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :