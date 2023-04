Canon Canada désignée parmi les employeurs les plus écologiques au Canada pour la cinquième année consécutive





Inspirée par la philosophie du Kyosei et un état d'esprit de croissance perpétuelle, Canon Canada continue d'étendre la portée de ses programmes et pratiques de durabilité afin de créer une culture de responsabilité environnementale.

BRAMPTON, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Canon Canada Inc., un chef de file en solutions d'imagerie numérique, a été désignée parmi les employeurs les plus écologiques au Canada de 2023, et ce, pour la cinquième année consécutive. Ce prix récompense les employeurs qui montrent la voie en créant une culture de responsabilité environnementale dans l'ensemble de leur entreprise par le biais d'initiatives efficaces.

« Nous sommes honorés d'être reconnus une fois de plus comme l'un des employeurs les plus écologiques du Canada. C'est un prix que nous acceptons avec fierté et que nous prenons très au sérieux », a déclaré Isao « Sammy » Kobayashi, président et chef de la direction de Canon Canada. « En tant que chef de file en matière de développement durable, nous adoptons une approche holistique pour nous assurer que l'écologie est ancrée dans l'ADN de Canon et qu'elle est donc adoptée sans réserve par les personnes qui composent notre personnel. Nous voulons que nos employés se sentent non seulement soutenus dans leurs efforts de formation en matière de développement durable, mais aussi qu'ils se sentent habilités à agir et à faire la différence dans le monde au-delà de nos bureaux. »

Canon Canada investit dans plusieurs initiatives écologiques majeures, des événements, des journées de sensibilisation et des programmes d'engagement des employés tout au long de l'année. Cette initiative s'inspire de la charte environnementale mondiale de Canon et de sa philosophie d'entreprise Kyosei, qui signifie que tous les individus, peu importe leur ethnicité, leur religion ou leur culture, vivent et travaillent harmonieusement ensemble pour l'avenir, le respect de l'environnement étant un élément important de cette harmonie.

Au niveau mondial comme au niveau local, Canon Canada mobilise ses employés à s'assurer que ses valeurs sont mises en oeuvre de manière efficace et innovante. L'équipe des affaires environnementales de Canon Canada, qui se réunit régulièrement pour concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des programmes écologiques en est un bon exemple.

L'état d'esprit de croissance constante de Canon Canada reflète la perspective selon laquelle la gestion de l'environnement est un engagement permanent. Leena Nagpal, vice-présidente, Ressources humaines, Affaires générales et environnementales et Communications d'entreprise, a déclaré : « C'est un cheminement. Il faut continuer à faire de nouvelles choses chaque année, ce qui implique souvent d'examiner l'impact de l'année précédente et de se demander comment faire plus et mieux. »

Voici quelques nouvelles initiatives environnementales de Canon Canada ainsi que d'autres en cours :

Le siège social de Canon Canada à Brampton , en Ontario , a obtenu une certification LEED ® Or pour une nouvelle construction et des rénovations importantes en 2009. Entouré d'un vaste espace vert accessible à la collectivité, le bâtiment comprend des éléments qui encouragent la collaboration, favorisent le bien-être et promeuvent des pratiques visant à réduire son empreinte carbone. Parmi les autres caractéristiques reflétant l'engagement de la société en faveur du développement durable, citons l'éclairage écoénergétique dans l'ensemble du bâtiment et un système de récupération des eaux grises sur le toit. Pour voir l'intérieur du siège social de Canon Canada à Brampton et en savoir plus sur le sujet, cliquez ici .

Le prix des employeurs les plus écologiques au Canada, qui en est à sa 16e année, est organisé par Canada's Top 100 Employers. Les rédacteurs évaluent et sélectionnent les lauréats sur la base de quatre séries de critères : les initiatives et les programmes environnementaux uniques mis en place; les résultats fructueux en matière de réduction de l'empreinte environnementale; l'implication des employés dans les programmes et leur apport en compétences uniques; et si les initiatives sont devenues liées à l'identité publique de l'employeur afin d'attirer de nouvelles personnes dans l'organisation. L'engagement de Canon Canada à l'égard des pratiques durables et écologiques lui a valu cet honneur pendant cinq années consécutives.

À propos de Canon Canada Inc.

Établie à Brampton, en Ontario, Canon Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de Canon U.S.A. Inc. et un important fournisseur de solutions grand public, interentreprises et d'imagerie numérique. L'innovation et les technologies de pointe jouent un rôle essentiel dans le succès de la société. Canon Canada Inc. s'est engagée à assurer le plus haut niveau de satisfaction et de fidélisation de la clientèle, offrant un service après-vente et de soutien 100 pour cent canadien pour tous les produits qu'elle distribue. Canon Canada Inc. est fidèle à sa philosophie du Kyosei en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web canon.ca

