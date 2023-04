Québec solidaire dépose un projet de loi pour encadrer les claims miniers

La Fondation Rideau Hall (FRH) a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le nom des lauréats et lauréates de la huitième édition des Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI). Ces prix reconnaissent et célèbrent les innovations canadiennes...

Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») est heureuse d'annoncer les résultats positifs des essais de tri du minerai pour son projet phare à haute teneur en cuivre et en or, le projet Corner Bay, situé à environ 55 kilomètres par...