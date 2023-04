Avis aux médias: La SCHL rendra public son dernier rapport sur l'offre de logements





OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport semestriel sur l'offre de logements le mercredi 19 avril à 8 h 30 (HE). La diffusion du Rapport sur l'offre de logements s'ajoutera aux données mensuelles de l'Enquête sur les mises en chantier et les achèvements de logements de la SCHL pour mars et coïncidera avec celles-ci, qui seront diffusées à l'heure habituelle, soit 8 h 15 HE.

Le Rapport sur l'offre de logements de la SCHL fournira une analyse détaillée des tendances de la construction de logements neufs au cours de 2022 dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada :

Toronto

Vancouver

Montréal

Edmonton

Calgary

Ottawa

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

18 avril 2023 à 15:30

