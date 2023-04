Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie communautaires - Le gouvernement du Québec lance un nouvel appel de projets pour soutenir des activités de halte-garderie communautaires





QUÉBEC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance un nouvel appel de projets afin de soutenir des activités de halte-garderie communautaires (HGC). La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en a fait l'annonce aujourd'hui. Ainsi, les familles québécoises verront naître de nouvelles offres d'activités de halte-garderie communautaires et accéderont à des ressources essentielles qui soutiennent et accompagnent les parents dans leur rôle et favorisent le développement du plein potentiel de nos tout-petits.

Le Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie communautaires a pour objectifs de :

rendre possible la participation des familles aux activités et aux services de soutien et d'accompagnement offerts par les organismes;

favoriser la participation de parents ou d'enfants à des activités spéciales offertes par les organismes communautaires et leurs partenaires;

répondre aux besoins de garde temporaire ou occasionnelle.

Citation :

« Nous connaissons déjà les nombreux bienfaits des activités de halte-garderie communautaires, tant pour les parents que pour les tout-petits qui les fréquentent. Je sais que ce sont des ressources importantes et essentielles dans la vie de plusieurs familles québécoises puisqu'elles proposent notamment des services de répit ponctuel. Je profite de l'occasion pour inviter les organismes communautaires à déposer de nouveaux projets. Je tiens également à remercier tous les intervenants et toutes les intervenantes sur le terrain qui agissent concrètement, chaque jour, en faveur des familles. Vous êtes pour notre gouvernement de précieux alliés et les projets que nous soutiendrons renforceront, j'en suis persuadée, votre capacité à mieux aider les parents et les enfants au quotidien. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

L'appel de projets pour le Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie communautaires est ouvert jusqu'au 31 mai 2023. Rappelons qu'un budget total de 12 millions de dollars par année est consacré à ce programme pour les années 2022-2023 à 2024-2025.

Les organismes communautaires qui ne sont pas soutenus actuellement dans le cadre du Programme sont admissibles et peuvent déposer un projet.

Le soutien financier aux organismes varie selon le nombre d'heures d'activités offertes et couvre une période de deux ans.

Pour chaque projet retenu, le montant alloué peut varier de 20 580 $ à 51 450 $.

Liens connexes :

Pour déposer un projet ou obtenir plus d'informations sur le Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie communautaires.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

18 avril 2023 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :